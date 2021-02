No hay quien le haga sombra a la “camaleónica” Fátima en Carlos Paz

14/02/2021 - 21:24 Pura Vida

La actriz, cantante, bailarina, humorista e imitadora Fátima Flórez prosigue con su espectáculo humorístico musical “Fátima es camaleónica” hasta el martes 16 de febrero en el teatro Holiday, avenida 9 de Julio 53, de Villa Carlos Paz, Córdoba, con doble función diaria a las 22 y a las 23.45.

El espectáculo cuenta con idea, coreografía y dirección artística de la artista; dirección musical de Fernando Vásquez; libro y dirección general de Norberto Marcos y producción general de Miguel Pardo.

“Fátima es camaleónica” está primero en venta de entradas en la temporada veraniega 2021, según informes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Aadet).

El megashow contiene más de diez cuadros musicales en tributos a divas y divos internacionales como Lady Gaga, Madonna, Celia Cruz, Cher, Liza Minelli y Mick Jagger, junto a estrellas locales como Valeria Lynch, Patricia So‑sa, Lucía Galán, Soledad, La Bomba Tucumana, Karina, Ángela Leiva y Gilda.

También sorprende componiendo en cuestión de segundos a las inolvidables Celia Cruz, Isabel Pantoja, Sesean y Shakira en cuadros coreográfico musicales, y también a los grandes clásicos de la galería de personajes de Fátima Flórez: Susana Giménez, Moria Casán, Mirtha Legrand, Mariana Nanis, Charlotte Caniggia, Carmen Barbieri, Nacha Guevara, Ileana Calabro, Silvia Süller y Graciela Alfano, entre muchas otras.

¿Lográs relajarte y divertirte con una pro‑puesta con tantos personajes?

Yo lo que siempre busco es disfrutar y que todo fluya. Todo tiene que transcurrir con naturalidad. Por eso cuando te equivocás en la coreografía o te fuiste de la letra, la gente igual aplaude, por‑que festeja que todos nos equivocamos, que podemos pifiar una nota. Trato de disfrutar porque no siempre se consigue esto de tener un éxito. Siempre miro la sala, la disfruto y digo “ojalá esto dure mucho tiempo”.

Voz, vestuario, letra, gestos, guiños particulares. ¿Cómo lográs la concentración para acomodar todo?

Te lo dan los años de pisada escénica. Por ahí al principio estaba más agarrada a la letra y no me animaba a improvisar; hoy me gusta soltarme. Desde que empecé con mi propio espectáculo, me manejo con otra libertad. Por ahí cuando formaba parte de otra compañía te‑nía mi rutina, no me podía mover de eso, porque había muchos artistas. Ahora puedo sacar o poner personajes, chistes, pro‑bar cosas con el público.

¿Esa libertad aporta su presión extra?

Es cierto que la vara está cada vez más alta y uno tiene más compromisos, más mochilas. Cuando empezás tenés todo por ganar, pero una vez que estás instalado, mantenerse y seguir superándose es lo más difícil. Uno siente esa presión, pero creo que tiene que saber llevarla.

¿Cómo definís la incorporación de los personajes?

Este espectáculo lo quisimos hacer completa‑mente nuevo, porque no me gusta quedarme en lo que funciona: Tengo siempre que renovarme en mis personajes, en mis rutinas, ir evolucionando como artista. El año pasado armé este show pensando en mostrar algo completa‑mente diferente, y no es fácil renovarse y seguir allá arriba.

¿Te gustan los personajes difíciles?

Siempre elijo personajes que estén de moda o sean clásicos que la gente conozca, pero me encanta hacer personajes diferentes a uno. Es importante romper estructuras, y rompí unas importantes como ser mujer cabeza de compañía, cómica, comediante, que se mete en hu‑mor político. Por eso las mujeres son mis mayores seguidoras, porque se sienten reflejadas, y que no sea siempre el ámbito dominado por hombres.

La artista ratifica su gran idilio con la gente en la villa cordobesa

Fátima Florez, desde hace tiempo, tanto cuando hace temporadas teatrales en Mar del Plata, en Carlos Paz o en Buenos Aires, sus espectáculos tienen una muy buena recepción de la gente. En esta temporada 2021, y con un contexto de pandemia del coronavirus, demuestra en Carlos Paz su poder de convocatoria.

Fátima se ha convertido en una gran referente del género que ha elegido para hacer humor: la imitación. Con una dedicación plena de sus personajes, logra composiciones increíbles, entre las que cuenta a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Sus trabajos son destacados permanentemente por la crítica especializada. Precisa‑mente, ellos ponen de relieve, por parafrasear el nombre del show que hoy presenta en Carlos Paz, el poder camaleónico de la artista para darles verismo a los personajes que imita.

Con “Fátima camaleónica” sigue haciendo historia y ratificando su gran idilio con la gen‑te, una relación que ella agradece y destaca permanentemente. Fátima Florez es hoy una artista de gran convocatoria.

¿Podés descansar de tus personajes cuando estás alejada del escenario?

No me los saco nunca de la cabeza. A ve‑ces mis personajes están más presentes que yo. Me demandan tanto tiempo que a veces yo me olvido de Fátima.

¿Soñás con ellos?

Hubo veces que soñé con los personajes. Sueño que los hago, o que los estoy sacando. Uno está tan pendiente de ellos que es algo que te absorbe, pero yo de chiquita quise esto. Nunca soñé con ser otra cosa.