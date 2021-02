Fabiana Cantilo revelará por qué cayó en las drogas

14/02/2021 - 21:39 Pura Vida

Fabiana Cantilo le revelará hoy a Gastón Pauls las razones que la llevaron a sumergirse en el oscuro mundo de las drogas. Será esta noche, a las 22, en ‘Seres libres’, programa que el actor argentino conduce por Crónica HD. Cada lunes, Pauls presenta una entrevista central a reconocidos artistas de nuestro país que atravesaron la adicción y que dan un crudo testimonio de su proceso. ‘Seres libres’ es el primer programa de servicio que abre un espacio muy valioso para poner palabras allí donde no las hay y ofrecer contención a los televidentes que puedan estar atravesando alguna situación semejante en la actualidad.

‘Seres libres’, creado por Pauls, es el primer programa de la historia de la TV argentina que toca, en primera persona y crudamente, el mundo de las adicciones. Su oscura realidad, sus dolorosas huellas y, también, el difícil, pero posible camino hacia la recuperación y la luz.

El programa cuenta con tres bloques principales: un vivo en el que Gastón cuenta parte de su experiencia con el con‑sumo y la recuperación; una entrevista central con personas reconocidas que relatan su pasado y presente en relación a la adicción: Fabiana Cantilo, Juanse, Andrea Rincón, Toti Ciliberto, Leo García, entre otros.

Por otra parte, una serie de informes en exteriores con adictos en recuperación: Ciudad Oculta, Hogar de Cristo, ex Combatientes de Malvinas, Recoleta, Puerto Madero, obesos en recuperación, adictos al juego, al sexo, a las pastillas.

El objetivo del programa es generar un espacio de charla y debate sobre un tema que, lamentablemente, los medios de comunicación esquivan mucho, aunque es una de las problemáticas más importantes de nuestra sociedad. El programa es un servicio. Contará con una plataforma y redes que servirán de apoyo y espacio de consulta para todos aquellos que se vean interpelados por el contenido de cada emisión.

Pauls habló acerca de los motivos que lo llevaron a realizar este ciclo televisivo.

¿Cómo nace el programa?

El proyecto arrancó hace unos cinco años. Estaba la idea de hacer un programa que tuviera el tema de las adicciones como tema central, el consumo y más que nada la recuperación. Yo es‑taba dando charlas sobre prevención de adicciones en todo el país que juntaban 100.000 personas cada año. En un momento pensé que 100.000 personas es 1 punto de rating y el nivel de consumo está absolutamente desmadrado y fuera de control, así que no había tiempo que perder. Cada día que se pierde en relación a la prevención y el tratamiento implica cada vez más pibes de 6 años que consumen pasta base de cocaína. Como la situación es realmente angustiante, desesperante, sentí que era un buen momento para ver si a algún canal le interesaba este trabajo y ahí apareció Crónica. El programa habla en primera persona sobre las adicciones; tiene dos bloques con entrevistas a personas conocidas del medio artístico o político hablando de sus experiencias con el consumo y la recuperación y entrevistas en la calle con personas desde su lugar, desde su experiencia en el consumo y la recuperación. Esto es tanto en Ciudad Oculta y la Villa 31 como en Recoleta y Barrio Norte.

¿De qué otras adicciones podés alertar a los chicos además de drogas o el alcohol?

La adicción puede ser representada en alcohol, drogas, pastillas, sexo, juego, consumo de pornografía de Internet y también de comida. Nosotros hablamos de ese tema, hay gente que llegó a pesar 300 kilos y que no podía parar. Es un tema delicado también porque uno puede vivir sin consumir cocaína, pero pedirle a alguien que tiene un problema alimenticio que deje de comer es problemático. Es un programa transversal tanto en el ámbito social de los distintos niveles económicos de la sociedad y también por el tipo de consumo.

¿Se incluye la adicción a lo digital?

Absolutamente, hay gente que literalmente y de la misma manera no puede salir del consumo de la pantalla. Lo de lo virtual está presente.

Gastón Pauls, cultura y los golpes bajos

¿Cómo evitás el golpe bajo?

Sabiendo que yo estuve ahí. Golpe bajo era el que me daban las sustancias cuan‑do consumía o veía morir o suicidarse a los amigos. Mi manera de evitar el golpe bajo es hablar en primera persona, no me quiero dar más golpes bajos ni le podría dar un golpe bajo al entrevistado. Es un programa que apunta a dejar de tener la guardia en alto para tirar piñas sino bajar la guardia, porque no hay que pelear más con eso y entender que el programa está ofreciendo una mano y no está tirando un golpe.

Vos venís de una familia de artistas, ligada a la cultura ¿Cuánto hay de juego intelectual en incitar el consumo de drogas o alcohol?

Un montón. Por eso me parece que estamos llegan‑do a una etapa final de la intelectualidad y ojalá estemos en una era un poquito más espiritual. Con esto no me estoy convirtiendo en un ‘new age’ sino en alguien que dice que la salida de to‑do esto está pidiendo corazón y alma.