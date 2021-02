Maxi Ojeda forjó “Mundo Bombo” en el “Indio” Froilán y hoy enseña en Rusia

16/02/2021 - 20:23 Pura Vida

El músico, percusionista, docente, autor, compositor, director y arreglador musical, Maxi Ojeda, dicta en diferentes ciudades de Rusia sus cla‑ ses de “Entrenamiento Rítmico” y trabaja en su proyecto multimedia llamado “Mundo Bombo”.



Precisamente, “Mundo Bombo” es una iniciativa que nació en el patio del “Indio” Froilán González cuando el artista, oriundo de Rosario (Santa Fe), vi‑ no a este lugar para dictar clases, realizando el «En‑ samble del Patio” en el emblemático Patio del Indio Froilán.



En este icónico lugar de Santiago del Estero conoció a un grupo de artistas rusos. Tras establecer vínculos, más tarde viajaría a Moscú, donde vive desde hace dos años.



“Mundo Bombo” nació en el verano del 2019 luego de dar talleres en el Patio del Indio Froilán, donde conoció a los primeros rusos que lo impulsaron a migrar. Fueron inicialmente tres meses, que se convirtieron en la actualidad en dos años.



Desde 2019 comenzó a dar clases en Rusia, y desde allí llegó a Italia, Alemania y Ucrania. Actualmente se encuentra viajando por diferentes ciudades de Rusia llevando a cabo sus clases de “Entrenamiento Rítmico” y trabajando en su proyecto llamado “Mundo Bombo”.



En sus 22 años como músico pudo aprender, experimentar y desarrollar una mirada muy particular de ver y sentir la música. “Como docente trato de transmitir todo lo aprendido durante todos estos años con tantísimos maestros, con los que me he formado en Argentina. Otra de mis facetas como docente es la de bailarín, en realidad está relacionada con mi otra carrera de profesor de danzas folklóricas, y eso se complementa a la hora de explicar y de pensar las clases”, destacó, desde Moscú, a EL LIBERAL , en una entrevista. Maxi está feliz por poder hacer realidad sus sueños. En pareja con una joven oriunda de Rusia, el joven artista argentino despliega su arte en Moscú, una ciudad “donde el folclore argentino, como también el tango, tienen una gran presencia”, tal como le dijo Maxi a EL LIBERAL. Si bien el tango es el que reina, poco a poco, las danzas y ritmos folclóricos argentinos se imponen.



Su pasión por la percusión



El amor de Maxi por la percusión, y los ritmos nacionales data de mucho tiempo atrás. “En mi familia no hay músicos ni artistas, pero mi tía amaba a Peteco Carabajal y decía que cada vez que ponía una canción de él yo me calmaba y paraba de hacer lío”, recuerda con una sonrisa. Así que en su casa lo usaron de estra‑ tegia para entretenerlo.



Cuando terminó el colegio secundario se inclinó por el arte y viajó por todo el país. En una estadía en Santiago del Estero en 2017 conoció a turistas rusos que habían visitado la provincia para adentrarse en el universo de la chacarera. “Les di un par de clases, los llevé a comprarse un bombo, y quedamos en contacto. Ese fue el inicio de mi vínculo con Rusia”, dice.



Y hoy vive intensamente todo lo que ha sembrado a lo largo de su camino como artista. Y disfruta a pleno de lo que consiguió y de lo que está por llegar.



Natalí, la escritora rusa que conquistó el corazón del artista santafecino



¿Vives solo en Rusia?



No. Conocí a una chica, nos pusimos de novios y nos casamos.



La dama se llama Natali (30), una escritora de la ciudad de Komsomolsknaamure (en la remota región del krai de Jabárovks, sobre el mar de Ojotsk, al norte de Japón). “Casualmente nos encontramos en un evento argentino que tuvo lugar en Moscú”, dice. “Ella conocía mucho sobre Argentina porque había hecho una larga travesía por Latinoamérica. Tenemos planes de volver y radicarnos en Rosario”, recordó Maxi.



“Con Natali queremos vivir en Argentina. Estoy esperando que se calme la situación de la pandemia para poder regresar a casa”, destacó el joven artista que con su arte no solo conquistó el corazón de una joven rusa, sino también a gran parte de Rusia. Maxi sigue.