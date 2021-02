“MasterChef” suma críticas hacia sus participantes

18/02/2021 - 20:48 Pura Vida

La segunda entrega del “reality” culinario MasterChef Celebrity que comenzará el próximo lunes a partir de las 22.30 por la pantalla de Telefé y se verá en Santiago del Estero por Canal 7, ya está dando que hablar con críticas hacia sus participantes, como es el caso de la periodista especializada en política, María O'Donnel, quien fue tildada por su colega Jorge Lanata como buscadora de fama, ya que “en el periodismo no se le estaría dando”, según dijo en su ciclo radial. A lo que Rodrigo Lussich, sumó desde “Intrusos”: “María O”Donnell no es una rockstar del periodismo como Jorge Lanata, cosa que puede lícitamente pretender serlo metiéndose en un programa con una base popular de rating, la va a conocer mucha gente que no tiene idea de quién es”.



La que fue picante con sus apre‑ ciaciones hacia la nueva entrega de MasterChef es Samanta Casais, la exconcursante de Bake Off, que fue descalificada a poco de resultar ganadora por omitir datos en la declaración jurada de inscripción al programa. La pastelera señaló en “Intrusos” que “hay algunos que no sabía quiénes eran, sinceramente”.



Lo cierto es que si lo que buscan los directivos del canal de las pelotitas es por lo menos igualar el impacto de la primera edición que lideró el rating 2020 y en su definición logró la mejor marca de la TV abierta desde julio de 2019, ya lo estarían logrando sin que el certamen haya arribado a la pantalla.



Bajo la conducción de Santiago del Moro y con un jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los participantes Gastón Dalmau, Dani La Chepi, CAE, Flavia Palmiero, Andrea Rincón, Juanse, Sol Pérez, Hernán “El Loco” Montenegro, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Georgina Barbarossa, María OºDonnell, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Libera, Alex Caniggia y Claudia Fontán buscarán consagrarse como lo hizo Claudia Villafañe en la primera edición del entretenimiento.



Y mientras Lanata defenestró a O'Donnel por sumarse al show culinario, otro periodista dedicado a la política, Jonatan Viale le dio su apoyo, “Nosotros también cocinamos, somos hinchas de un club, nos divertimos.



Yo la quiero mucho a María, somos amigos y me parece súper divertido que el periodista político se muestre en su faceta de persona, más descontracturada, me encanta María en MasterChef”, señaló en el ciclo radial “Por si las moscas”. “MasterChef Celebrity 2” tendrá su “Gala de eliminación”, los domingos.