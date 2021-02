El estrés afectó la salud reproductiva de Vicky

18/02/2021 - 20:54 Pura Vida

Desde su paso por MasterChef Celebrity, Vicky Xipolitakis no ha de‑ jado de estar en boca de todos. Aunque se fue antes de las semifinales, su parti‑ cipación le sirvió para ga‑ rantizarse un lugar en “Mi‑ nuto para ganar”, el pro‑ grama de entretenimiento que conduce Marley, tam‑ bién por la pantalla de Te‑ lefé. Lo cierto es que ahora no es un tema laboral lo que la vuelve a exponer, sino un mail privado que habla so‑ bre su salud reproductiva. “Victoria Xipolitakis, pa‑ ciente de 35 años con diagnóstico reciente de in‑ suficiencia ovárica prima‑ ria... se indica terapia de reemplazo hormonal hasta la edad teórica de meno‑ pausia (51) y se deberá evaluar la reserva ovárica para planificar gestaciones futuras. Las situaciones de estrés pueden ser un gati‑ llante de cuadros como el que presenta la paciente”, se lee en el certificado mé‑ dico firmado por una endo‑ crinóloga, que se viralizó a través de una mujer que aseguró estar pasando por una situación similar a la de la ex participante de Mas‑ terchef Celebrity.



El estrés estaría vincu‑ lado a la tensa situación que mantiene con su expa‑ reja y padre de su hijo, Ja‑ vier Naselli. Según lo reflejó a Teleshow el abogado de Xipolitakis, Yamil Castro Bianchi, el certificado es del 31 de enero y la vedette se preocupa por la revin‑ culación de su hijo con su padre