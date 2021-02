A Garnica la pandemia lo hizo llegar a lugares que no visitaba

20/02/2021 - 20:46 Pura Vida

“Dicen que el hambre y la necesidad tienen cara de hereje”, dijo Néstor Garnica entre risas para explicar cómo el saber que su cuerpo puede haber generado anticuerpos contra el coronavirus después de haber superado la enfermedad, le dio valor para salir a tocar, y ofrecer recitales presenciales en distintos escenarios, algunos nuevos, como el que lo recibirá en la capital de Salta, donde nunca pudo llevar su espectáculo.

“Se van abriendo puertas que antes no se podían. Por eso digo que hay que disfrutar este presente y lo que nos toca vivir. La pandemia ha hecho que vayamos a lugares a adonde no íbamos, como Chaco, Jujuy y La Pampa también, pero sobre todo, a escenarios que presenten y respeten los pro‑tocolos. No es que lo estamos haciendo por izquierda.

Exigimos que las medidas preventivas se apliquen para no quedar “pegados” como artistas. Hay una necesidad de reencontrarse con la gente, pero también de trabajar, de ganar dinero, es una realidad”, contó Garnica a EL LIBERAL.l