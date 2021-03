Denise Dumas calificó de ''frívola'' a Florencia Peña

01/03/2021 - 02:07 Pura Vida

A la conductora de ''Hay que ver'', Denise Dumas, no le gustó la idea que tuvo una revista de visibilizar la violencia de género a través una tapa en la que se ve a Florencia Peña con los nombres de todas las mujeres asesinadas por sus parejas escritos en su rostro, más otras imágenes del interior, en las que ''actúa'' una expresión de dolor. ''A mí me parece que hay temas que se visibilizan de determinada manera y en determinado lugar. Cuando vos los corrés de ese contexto... me parece que no'', opinó Denise.

Y agregó sin rodeos: ''Yo no estoy de acuerdo en el espacio ni en la manera. El tema es demasiado profundo para debatirlo en una revista tan superficial''.

''A mí no me parece que sea por lo machista, sino por lo superficial. Es como querer ir en la mitad de un boliche en la noche con todo el mundo tomando y bailando a hablar de algo serio. Si yo fuera la madre de uno de estos nombres y a mi hija la mataron a golpes y sale en la tapa de la revista... No sé, pero hay que tener más respeto, hay que pensar'', remarcó.

Por otra parte, trató de explicar su parecer: ''Acá hay una actriz interpretando y transmitiendo como ella quiere y a su manera, un dolor muy personal. Estás frivolizando el tema porque llega a la tapa de Gente porque se hizo famoso. Y es algo dolorosísimo. No está bueno. La verdad no me gusta, me parece que el contexto es hacerlo escuchando a las víctimas y a sus familiares, no así''.

Enterada de las declaraciones de Dumas, a las que se sumaron las de grupos feministas, ''Flor'' Peña señaló en el programa radial que conduce Marcelo Polino: ''Me duele que las mujeres que yo respeto y admiro hayan tenido palabras despectivas''. E intentó explicar las razones que la llevaron a aceptar la propuesta: ''Yo tengo llegada a mucha gente. ¿Cómo no ponerle el cuerpo a la causa? Me parece que nosotros necesitamos artistas que estén comprometidos con las cuestiones sociales. Tenemos que intentar, de todas las maneras posibles, que quienes están en círculos de violencia despierten'', dijo.

Y sobre que hayan sido mujeres las primeras en criticarla comentó: ''Es algo subjetivo''. ''Podemos disentir en muchas cosas, pero escucharnos''.