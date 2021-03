Dalma pidió que el médico de su padre vaya preso

01/03/2021 - 20:35 Pura Vida

“¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la Justicia?”. Con esos mensajes se despachó Dalma Maradona en Twitter, luego de que Infobae estrenara el documental “La muerte de Maradona”, en el que se revelan audios inéditos de Matías Morla, el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, y otras personas cercanas al exastro del fútbol argentino fallecido hace poco más de tres meses.



En uno de los pasajes del informe, el neurocirujano menciona precisamente a las hijas del “Diez”: “Te cuento una y te morís (dice Luque). Ayer cuando hablé con el Diego no sé quién estaba más en pedo de los dos. Yo también estaba re en pedo. Por eso nos agarramos mal. Éramos una pelea de borrachos, pero no le cuentes a nadie, trasciende esto y salgo en todos los medios. Estoy re bajón, porque me entusiasmé, sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como a un pelotudo. Ya que me psicoanalizás, te voy a decir la verdad. Me sentí un imbécil, un boludo. Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento igual, eh. De decirle: “¿Pero a quién te comiste, la con... de tu...? íPedazo de gil, viejo que no te podés ni parar! íForro, estás más solo que una araña! íNi tus hijas te hablan!”. Le quería decir todo eso”, se lo escucha decir en los audios.