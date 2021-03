“Raya” rompe con la clásica princesa

02/03/2021 - 21:14 Pura Vida

Kelly Marie Tran, la actriz que dio su voz a la protagonista de “Raya y el último dragón”, el filme animado de Disney que cuenta la historia de una joven guerrera que busca unir a las enemistadas tribus de su reino y que se estrenará este vier‑ nes en cines y en la plataforma Disney+, consideró que la cinta “rompe barreras y juega con la idea común que existe sobre lo que es una princesa o una heroína”.



En declaraciones a Télam, Tran agregó que la película tiene “un mensaje in‑ creíble” sobre la búsqueda de unión y de un bien mayor por su personaje, con el que “es fácil identificarse”.



“Raya y el último dragón”, dirigida por Don Hall, se sitúa en el reino fantásti‑ co de Kumandra, inspirado en las culturas del sudeste asiático, donde las personas convivían en armonía con los dragones, que en este universo no son los temibles monstruos que predominan en la indus‑ tria sino criaturas que traen suerte y prosperidad.



Sin embargo, cuando la aparición de los misteriosos y malvados seres conocidos como Drunn pone en peligro la paz del territorio, los dragones deciden sacrificarse y fusionar sus poderes para destruir la amenaza, con la consecuencia de dividir a Kumandra y a su población en cinco regiones separadas.



¿Qué fue lo que más te atrajo de este proyecto?



Creo que tendrá un legado que puede cambiar la forma en que la gente ve a ciertos personajes en el mundo. Raya es una mujer empoderada que pelea por sí misma y experimenta todo el abanico de emociones humanas, tiene permitido sentir todo y creo que no se vio eso en películas anteriores de Disney.



¿Qué fue lo que más te gustó de Raya?



Me parece que es un personaje con el que es fácil identificarse, mucha gente tiene un recorrido de vida similar en tér‑ minos de que crecen pensando que las cosas son de una manera, creyendo en la magia y en la unidad, y de repente pasa algo que hace que no crean más en eso, y hay que buscar la forma de encontrar lo bueno en el mundo.



¿Cuál es el mensaje que esperas que transmita la película?



Espero que se lleven la idea de que hay un mundo más grande que nosotros, en el que todos queremos creer, aunque a veces es difícil verlo por todas las co‑ sas horribles que suceden a nuestro al‑ rededor. Creo que el mensaje más im‑ portante es que si todos nos corremos de nuestros lugares y nos enfocamos en es‑ ta imagen más grande, de un mundo me‑ jor, pueden pasar cosas mágicas.