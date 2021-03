No te va Gustar jura “Venganza” al violento junto a Nicki Nicole

05/03/2021 - 20:25 Pura Vida

La banda uruguaya de rock No Te Va Gustar (NTVG) lanzó en plataformas un fuerte alegato contra la violencia de gé‑ nero de la mano de la canción “Vengan‑ za”, en la que toma parte la argentina Nicki Nicole, representante del trap na‑ cional e incluye un clip dirigido por el rea‑ lizador uruguayo Israel Adrián Caetano, quien está radicado en nuestro país hace varias décadas, y es el responsable de exitosas series televisivas como “El Mar‑ ginal” y “Tumberos”.



El video que ya se encuentra disponi‑ ble en YouTube es protagonizado por el actor Claudio Rissi, conocido por encar‑ nar al criminal Mario Borges en la serie El Marginal. La banda aparece cantándole a él, que está vestido como un rey, sentado en una roca; y apela a un fuerte impacto visual, basado en la obra del artista plás‑ tico Juan Giribaldi.



“Esto es por mí y por todas. Gracias @notevagustaroficial y su tremendo equipo por la invitación. En lo que va del 2021 se cometieron más de 47 femicidios solamente en Argentina. Pero esto lo su‑ frimos en todo el mundo. Hay cientos de miles de mujeres que están en peligro. Si estás atravesando o sabes de alguien que está pasando por esta situación hablá, denunciá, compartí tu experiencia con quien tengas confianza. No te quedes ca‑ llada En Argentina tenés el número 144 donde podés hacer tu denuncia”, escribió Nicki Nicole en su Instagram, abordando la temática de este nuevo single.



“Venganza” está cantada desde un punto de vista de una mujer, que plantea retribución por los ataques y los actos violentos, según detalla el medio El Ob‑ servador. “Vas a arrepentirte de lo que me hacías, qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lenta‑ mente”, canta la rapera en un momento. “Esto es por mí y por todas, quiero ha‑ certe sentir lo que yo siento ahora”, dice luego Nicki.



Este nuevo tema es el segundo corte de “Luz”, el esperado próximo disco de NTVG, en el que desde una letra directa y contundente, y un rabioso riff de guitarra se muestra el lado más combativo del conjunto integrado por Emiliano Branc‑ ciari, Guzmán Silveira, Diego Bartaburu, Martín Gil, Denis Ramos, Mauricio Ortiz, Pablo Coniberti y Francisco Nasser.



La violencia de género no es una te‑ mática nueva en lo que respecta a las composiciones del grupo, ya que la banda uruguaya ya la había tratado en su can‑ ción “Nunca más a mi lado”, en la que ha‑ bían contado con la participación del es‑ critor Eduardo Galeano. El grupo además apoya una campaña con el mismo nombre que esa canción desde hace años.



En un estudio montado en José Igna‑ cio, muy cerca de Punta del Este, No Te Va Gustar fue dando vida a este nuevo ál‑ bum lejos del ruido de la ciudad y de la ru‑ tina, a lo largo de 20 días de convivencia a pura música y creación de letras. El pro‑ ceso se completó entre Montevideo y Nueva York, para que “Luz” pudiera co‑ nocerse este año.