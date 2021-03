TINELLI YA PUSO FECHA PARA SU REGRESO A LA TV

06/03/2021 - 20:51 Pura Vida

El año pasado la pandemia de coronavirus frenó el estreno de una nueva temporada de “ShowMatch”, cuyo segmento principal era el Bailando. Aunque las parejas de famosos elegidas ya habían comenzado a ensayar de manera virtual, la salida al aire se complicó porque las medidas preventivas exigían el aislamiento. Pero para este año, la productora de Marcelo Tinelli pensó en una nueva estrategia que les permita volver a la pantalla, y así lo hará el 19 de abril, con un ciclo renovado que ofrecerá humor, musicales y una particular Academia.

El anuncio de la fecha y del espíritu de ShowMatch lo hizo Ángel De Brito, quien a raíz de la ausencia del Bailando condujo el Cantando junto a Laurita Fernández.

“Olvídense del Bailando tradicional. Va a haber humor, musicales y una academia. Se llama “La Academia” porque “ShowMatch” este año va a tener a los participantes y el jurado, de tres miembros”, comenzó diciendo De Brito, y agregó: “La Academia” no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No solo van a bailar, sino que va a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”.

Con la oficialización de las participaciones de Flor Vigna, Agustín “Cachete” Sierra, Karina “La Princesita”, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía “Jujuy” Jiménez en La Academia, aclaró que “no todo el mundo puede participar, porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los “Súper ritmos” que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma.

Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no solo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”.l