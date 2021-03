Oscar González Oro habló del efecto pandémico: “Nos va a quedar el estrés postraumático”

07/03/2021 - 21:58 Pura Vida

En medio de la pandemia de coronavirus, Oscar González Oro se mudó a Uruguay para instalarse de manera casi definitiva, aunque espera con ansias el día en que pueda volver a la Argentina cuando “se me dé la gana” sin tener que pedir permisos o realizarse hisopados, ya que es mendocino.

Desde la Costa Este, González Oro se mostró pesimista con respecto de los cambios que pueda experimentar el país. “A nivel personal tengo muchas expectativas; a nivel sociedad, pocas. No creo que cambie demasiado de lo que fue el 2020. La Argentina no va a solucionar sus problemas económicos en meses, y en cuanto a las vacunas, estamos regateando cuando el mundo compra las vacunas al precio que es. Estamos empobrecidos, es una sociedad enojada y diría con algunos síntomas de enfermedades mentales, neurosis, soledades. Nos va a quedar el estrés postraumático que queda después de una guerra o de que cae una bomba, o que se te incendia tu casa. Va a quedar daño en general”, remarcó.

Por otra parte, contó en diálogo con DiarioShow que a veces piensa en el retiro, pese a la popularidad vigente. “Yo no me quiero morir al aire”, confesó sobre su trabajo en la radio y agregó: “El tiempo pasa y no creo que esta profesión no tenga retiro. Siendo sincero, yo he pensado muchas veces, a fin del año pasado, en el retiro. Porque me lo merezco, porque preciso todo el día para mí, porque quiero seguir creciendo para adentro y no para afuera”.l