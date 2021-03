Silveyra y Llinás, en un divertido duelo teatral

07/03/2021 - 22:17 Pura Vida

Recuperada del susto que le dio un ACV, Soledad Silveyra aceptó protagonizar una comedia teatral junto a su colega Verónica Llinás, quien además está analizando sumarse al panel que está armando Jorge Rial para el debut de su nuevo programa “TV Nostra”.

La idea es estrenar en abril aprovechando la Semana Santa, en el escenario del Teatro Astral, con la dirección de Manuel González Gil, y la producción ejecutiva de Juan Manuel Caballé, según lo reflejó la periodista Laura Ubfal en su portal.

Las actrices ya están ensayando desde hace una semana la comedia española que, aunque todavía no tiene su título definido, se sabe que girará en torno al encuentro desopilante de dos hermanas después de dos décadas sin verse.

La obra de Ramón Paso cuenta “el reencuentro de dos hermanas completamente diferentes. Una de ellas, una triunfadora, virtuosa del violín, que considera las relaciones sociales el hipócrita divertimento de los que no tienen nada mejor que hacer; y la otra, una pobre perdedora llena de paciencia y de carencias afectivas. Después de veinte años, enfadadas por tonterías û y por cosas que no son tonterías, aunque ellas todavía no lo sepan ûse vuelven a ver las caras en un duelo divertido y gamberro, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro.

¿Es mejor quererse o matarse? ¿O una mezcla?”.l