Selena Gómez piensa abandonar la música

Mientras descuenta las horas para el debut de su nuevo disco, que verá la luz el próximo viernes 12, Selena Gómez reveló que está pensando en dejar la música y volver a la actuación, ya que siente que pa‑ ra un sector sus creaciones no llegan a ser “suficiente”.

Esa sensación la inva‑ dió con fuerza cuando en 2019 presentó “Lose You to Love Me”, de su disco Rare, tema que llegó a la primera posición en el Billboard Hot 100 de los EE.UU. en su segunda semana de lanzamiento, convirtiéndose en el primer número uno de la artista en la mencionada lista y ubicándose entre los temas más populares de Spotify, y sin embargo, “todavía no era suficiente para algunas personas”.

Sin un adiós definitivo, Selena señaló a la revista Vogue: “Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”.

Gómez quiere explotar también su gusto por la actuación y la producción como lo hizo en “13 Razones”, la serie de Netflix. Selena ya ha debido dar un paso al costado en su carrera por problemas personales. En 2014, mientras llevaba a cabo la gira Stars Dance, decidió ingresar a un centro de rehabilitación porque se sentía deprimida y estresada. Por problemas de salud mental volvió a estar internada en un centro especializado en 2016 y 2018.