Scarpino: ''Esta comedia tiene el sello de Flavio''

La realidad del teatro argentino en tiempos de pandemia, la reinvención ante la ''nueva normalidad'', su amor por la actuación, además de un presente con estrenos de películas en plataformas digitales (Netflix, entre ellas), destacan a Nicolás Scarpino, el actor argentino que vendrá a Santiago del Estero y Las Termas en abril para presentar ''Un estreno o un velorio'', que protagoniza con Flavio Mendoza y gran elenco.

En una entrevista con EL LIBERAL, vía Zoom, Scarpino habló también sobre ''Nocturna'', película que protagoniza con Pepe Soriano, y ''Granizo'', el próximo filme con Guillermo Francella, para Netflix.

La obra con la que llegarán al teatro 25 de Mayo debutó en 2019 en Carlos Paz, e iba a volver a las tablas en abril de 2020, pero el coronavirus canceló todo. La actividad teatral comenzó a reactivarse hace unos meses y los elencos se animan a las giras. ''El teatro ya venía golpeado, pero es cierto que Flavio Mendoza ya tiene su público y propone espectáculos que son muy buenos, con mucha producción, y eso marca cierta diferencia. Pero la actividad, antes, y ni hablar ahora, está bastante golpeada'', dijo.

¿Qué hace que ''Un velorio o un estreno'' esté siendo un éxito, aún en este contexto de restricciones?

Flavio es un toro, es un tipo de va para adelante, que logró con ''Stravaganza, water in art'' marcar una tendencia a nivel teatral a la que los argentinos no estábamos acostumbrados a ver en un teatro. Rompió estructuras, pero ésta es la primera comedia que aborda. Los shows a los que nos tiene acostumbrados tienen que ver con mucho vuelo, acrobacia, virtuosismo, músicos en vivo... Esto es diferente. Es un espectáculo escrito por Marcos Carnevale, con un elenco de teatro, adonde se va a poder ver acrobacia, espectacularidad, pero no está basado en eso.

¿Cómo está siendo la vuelta al ruedo desde que estrenaron?

Estrenamos en octubre pasado en el teatro Broadway y fue poner en funcionamiento un espectáculo de magnitud. Uno se daba cuenta que iba a ser un verano difícil. La gente económicamente está muy golpeada, algunos temen ir, se preguntan si es seguro, y yo afirmo que es sumamente seguro ir al teatro porque los protocolos están activados para evitar los contagios.