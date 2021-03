Maximiliano Guerra criticó ferozmente el lenguaje inclusivo y lo tildó de "payasada"

14/03/2021 - 09:38 Pura Vida

Maximiliano Guerra utilizó su cuenta de Twitter para expresar una postura que despertó reacciones a favor y otras en contra entre sus seguidores.

El bailarín copió un texto que circula en redes sociales hace más de un año, donde se critica el uso del lenguaje inclusivo. Dice así:

“Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: ‘Todes les abuelites serán atendides pronte (¿lenguaje inclusivo?). No me gustó y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada”, sostiene el texto que el bailarín compartió en un primer tuit.

Luego, el escrito continúa: “Saqué mi tablet y escribí en braile. Menos. Entonces hablé: ‘Perdone señorita pero eso es inclusión: poder entender lengua de señas, saber braille, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones’”.

Por último, señala: “Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente sacó el cartelito. Eso es inclusión. Lamento si muchos de ustedes no están de acuerdo, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada”. Al final del texto, se podía leer: “Yo lo copié, si pensás igual, hacé lo mismo. Sí a la verdadera inclusión”.

Claro que el posteo no pasó desapercibido para sus seguidores. Mientras algunos apoyaron su opinión, otros lo cuestionaron.