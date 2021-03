Artistas locales y nacionales homenajean a la sachaguitarra

15/03/2021 - 21:54 Pura Vida

Manolo Herrera tuvo la suerte de andar siempre “pegoteado” a su padre, Elpidio Herrera, quien falleció hace casi dos años como consecuencia de un ACV. Y por ese andar sin el distanciamiento de estas épocas fue nutriéndose con imágenes y sonidos de un instrumento que nació por inspiración de ese luthier de Atamisqui, que de tanto estudiar matemática y física descubrió cómo combinarla con su pasión por la música para crear una guitarra del monte, con un “porongo” grande, madera y cuerdas.

Ese instrumento, con el que se pueden sacar sonidos distintos a los de una guitarra cumple medio siglo de vida este año, y si bien en el 2020 la fiesta que suele realizarse en ese pueblo quedó sin efecto, ni Manolo, ni el resto de los integrantes de Las Sachaguitarras Atamisqueñas quieren que la celebración pase inadvertida. Por eso eligieron algunos temas muy amados de Elpidio como “Viernes Santo”, para cantarla con invitados, en este caso, el Dúo Orellana Lucca, Carolina Haick, y el bailarín Juan Saavedra, quie‑ nes formarán parte del video que acompañará la nueva versión que se difundirá en algunos días.

“Estamos preparando otros temas que iremos presentando, temas de mi padre con invitados que para nosotros son un lujo. La fiesta de la Sachaguitarra la solemos realizar en julio, ojalá que para ese mes se aplaque el tema del coronavirus y podamos reunirnos como antes, y sino por lo menos vamos compar‑ tiendo con la gente canciones de manera virtual”, señaló Manolo a EL LIBERAL .

Y agregó que hasta el momento, tienen pensadas entre 4 y 5 canciones, entre las que figuran “La Tentación”, y “Amor Seguro”, para las que ya comprometieron a sus invitados, algunos de los cuales se sumarán al proyecto de ma‑ nera virtual, ya que tienen residencia fuera de Santiago del Estero, como

Esta celebración, sin la presencia de Elpidio Herrera, tendrá una mezcla de sabo‑ res, entre lo dulce de la he‑ rencia musical y lo amargo de la ausencia. “Yo siempre digo que cambiaría todo lo bueno que me ha sucedido, y que me va a suceder con tal de tener‑ lo a mi viejo a mi lado. Pero así es la vida. Me quedé con la responsabilidad de seguir con su obra, lo asumo y amo lo que me ha dejado, por eso si‑ go.