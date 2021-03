Guillermina volvió a hablar de su ex y Tinelli

17/03/2021 - 20:23 Pura Vida

Hace rato que Guillermina Valdés abandonó el bajo perfil para desplegar su potencial como empresaria y actriz. Pero su gran exposición está vinculada al inicio de su relación con Marcelo Tinelli, ya que éste era socio del exmarido de la modelo, Sebastián Ortega, quien es el padre de sus tres hijos mayores.

Al respecto, Guillermina aprovechó su paso por el programa de Jey Mammon, en América, para aclarar que Tinelli y su ex no eran amigos, y que ella no era mujer de nadie cuando se inició el romance.

“A Marcelo lo había cruzado en dos o tres eventos. Estuvo siempre el tema de “la mujer del amigo” como si la mujer fuera de alguien”, reflexionó la ne‑ cochense, y agregó: “Yo estaba divorciada, Sebas‑ tián en ese momento esta‑ ba en pareja con una chica divina, Ivana (Figueras) ha‑ cía meses...”.

Por otra parte, señaló sobre el lazo que unía a su ex y a su actual pareja. “Una relación de amistad no era. No habíamos compar‑ tido ni un cumpleaños. No había venido a mi casa. Ha‑ bían trabajado juntos y eventos sociales que podés tener con tus productores, se veían, nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad”, aclaró Valdés, quien contó que con Paula Robles, la ex de Marcelo, se lleva muy bien. “Las dos sabemos perfectamente que no nos cruzábamos”, dijo.