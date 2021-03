Mujer de Cormillot no le teme al final

18/03/2021 - 21:17 Pura Vida

La noticia de la futura paternidad de Alberto Cormillot, a sus 82 años, generó sorpresa, alegría, y también comentarios desafortunados como el del periodista Ernesto Tenembaum, quien en su programa radial dijo que el médico iba a tener una "huerfanita", y luego salió a pedir disculpas. Ante la multiplicación de voces, fue la joven esposa del médico que popularizó el programa "Cuestión de Peso", Estefanía Pasquini, quien también hizo escuchar su sentir: "Yo también me sentí muy egoísta. Lo pensamos un montón, lo hablé con mis amigos. Ellos me dijeron: 'Sí va a pasar, vas a tener un chico y el día de mañana no va a estar por cuestiones lógicas de la vida'. Eso no quita que yo salga afuera y me pise un auto. Pero si las cosas son normales, él se va a ir antes", reflexionó en "Intrusos", el ciclo que conduce Adrián Pallares.

Y agregó: "Mis amigos me dijeron 'cuando vos estés hecha mierda porque él ya no esté, vamos a estar nosotros para sacarte adelante'".

Aunque nadie conoce la fecha de su partida de este plano, y todo puede suceder, Estefanía se animó a fantasear sobre qué pasaría si su marido muriera antes que ella. "Cuando ya no esté, veremos cómo sigue eso. La verdad es que cuando una persona se enamora, y no es ninguna locura lo que me pasa... Yo quiero que me quede algo de él, en algún momento no lo voy a tener más. Para mí saber que hoy está sembrándose esto que hoy es un feto, pero el día de mañana va a ser mi bebé con él, a mí me llena de alegría", admitió.

Al ser consultada sobre los dichos de Tenembaum, la nutricionista respondió: "Por un lado escucho un montón de comentarios buenos y de ese estilo. No dicen nada que yo no sepa y que Alberto no sepa, ni que no lo hayamos hablado. Todos tienen derecho de pensar distinto. Es normal que una persona piense eso. Leí comentarios en el que decían que era egoísta. Yo también lo sentí. Cómo voy a cuestionar a alguien que dice eso. Sí hay que tener cuidados con los modos. Creo que borró todo cuando pidió disculpas".

La joven tiene 34 años y conoce a Cormillot desde hace 9 años, cuando comenzó a trabajar en la clínica. El médico ya es padre de Renée y Adrián, frutos de su matrimonio con Monika Arborgast, quien falleció en 2017.