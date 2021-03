Raúl Lavié volverá a ser la bisagra entre Piazzolla y los tangueros

20/03/2021 - 20:54 Pura Vida

“Piazzolla inmortal” es el nombre del espectáculo con el que Raúl Lavié homenajeará a Astor Piazzolla, a cien años del nacimiento del bandoneonista y compositor.





En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , Lavié brindó detalles del musical con el que recordará al autor de “Adiós Nonino”, “Libertango”, “Oblivion” y “Balada para un loco”, entre muchos otros.

“El Negro”, como llaman a Lavié, fue tan o más resistido que Piazzolla, particularmente por el estilo para nada tradi‑ cional de ejecutar el tango.

“Siempre busqué una identidad, y la encontré con Astor. Cuando empecé a escuchar su música cambió totalmente mi forma de ser”, diría Lavié quien cantó con las tres generaciones de Piazzolla: padre, hijo y nieto.

“Yo tengo las mariposas en el estómago todos los días. No solo me sucede cuando estoy sobre el escenario o cuando estoy por hacer una gira, sino que en mi casa tam‑ bién las tengo porque genero proyectos, y en este momento estoy terminando de armar el musical “Piazzolla inmortal” que es sobre la vida de Astor Piazzolla y contará con dos cantantes, dos parejas de baile, y 15 músicos en escena, o sea que más que mariposas son águilas las que me andan dando vueltas”, anticipó.

Muchos dicen que “el Negro”, refiriéndose a usted, ha sido el puente entre los tan‑ gueros ortodoxos y los renovadores...

Comencé mi carrera a los 15 años con los temas clási‑ cos. Inclusive trabajé y canté los temas clásicos con Héctor Varela, que era la orquesta número uno del 57. Debuté en el 56 en Buenos Aires, antes en Rosario, con temas clási‑ cos como se acostumbraba en aquella época. Pero cuan‑ do llega Astor Piazzolla me cambia mi visión y la forma de sentir y cantar esta nueva música que estaba naciendo y me jugué por el repertorio de Astor Piazzolla a partir de la década del 60. Lo grabé en los 70 y comencé a defenderlo y a pelearme como él con la gente cuando me decían: “Bueno ahora cantante un tango” cuando yo estaba en el esce‑ nario cantando el repertorio de Astor. Fue una lucha muy grata porque eso ayuda a crecer al artista. Imponer su gusto, su forma de sentir la música.

“No hay que dejarse ganar por los avatares que se enfrentan en la vida”

Raúl Lavié debutó a los 15 años y nunca más frenó su impulso creativo. “No hay que dejarse ganar por los avatares que se enfrentan en la vida, hay que superarlos y pensar en el futuro. Mientras uno tenga ganas de hacerlo, y vi‑ da, vitalidad y actitud debe‑ mos seguir haciéndolo”, alen‑ tó Raúl Lavié.

¿Cómo estructuró “Piazzolla Inmortal”?

A través de los sonidos de dos de sus grupos más im‑ portantes, el Quinteto y el Oc‑ teto que fueron las pruebas de fuego que tuvo Astor para ir creando su música. Y eso es lo que yo pongo en el escena‑ rio, fundamentalmente, y agrego jóvenes músicos, por‑ que él creía que la perdura‑ ción de su música iba a estar en manos de los que vinieran posteriormente. Entonces, tengo en el Quinteto un grupo de jóvenes menores de 30 años, y el Octeto con los grandes músicos que recrean la música de Astor con los arreglos originales. Tengo un cantante joven para demos‑ trar que los jóvenes también pueden cantar la música de Astor y no solo los tangos clá‑ sicos. En el escenario voy a estar con Franco Zacarías, de 22 años, y Cecilia Suárez Paz, hija de Fernando Suárez Paz, el violinista que acompañó los últimos años al Quinteto de Piazzolla.