Alberto Cormillot: “Pienso vivir hasta los 105 años”

21/03/2021 - 12:28 Pura Vida

“Por los comentarios de esta semana, que me resultaron ridículos, aprendí la fuerza que tiene el ‘viejismo’, que nunca había sentido tan fuerte”, reflexionó el nutricionista Alberto Cormillot, en el programa de televisión "Podemos Hablar".

"El viejismo es un ‘ismo’, un término que introdujo Butler en 1960 sobre el prejuicio y el estereotipo que hay sobre las personas que tienen 20 o 30 años más que uno”, explicó.

Y continuó: “Y más si tenés más de 60 o de 70: ahí sos descartable, no utilizable, inútil, no podés bailar, no te podés reír, no podés tener pareja, no podés tener sexo. Y mucho menos ser padre. Eso fue fuerte. Pero aprendí también lo poco que me interesaba (recibir tales comentarios), no llegué a engancharme”.

El conductor del programa, Andy Kusnetzoff, quiso saber cómo atravesó su pareja el revuelo surgido tras la noticia de su embarazo. “Le impactó toda la avalancha mediática”, apuntó el nutricionista, y agregó que “el viernes, cuando explotó (el tema)”, apagó el teléfono y rechazó conceder notas.

Sobra la diferencia de edad con su esposa, de 34 años, el doctor apuntó que comenzó a pensar en el tema de la edad a partir del momento en que se formalizó la pareja y “la gente empezó a mencionar” este aspecto.

Sobre ello, aclaró: “Nunca lo habíamos hablado. Si la gente nos ve interactuar, se olvida de la diferencia de edad. Eso nos pasa a nosotros”.