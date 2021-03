El ''Loco'' se convirtió en el ''playboy'' de MasterChef

22/03/2021 - 21:23 Pura Vida

Tras un mes en el aire, no hay quien ponga en duda que la segunda edición de MasterChef Celebrity es un rotundo éxito, y aunque el formato que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefé de lunes a jueves no necesita de escándalos, el coqueteo entre los participantes condimenta el show.

Es lo que está sucediendo con el exbasquetbolista Hernán ''Loco'' Montenegro y Claudia ''Gunda'' Fontán, quienes en la última gala de eliminación sellaron públicamente su compromiso para una cita. ''Le dije que si me salen bien las ranas, vamos a ir a tomar un café'', contó la actriz y conductora de FM La 100 mientras presentaba su plato ante los jurados y el deportista la observaba desde el balcón, adonde había llegado gracias a que sus últimos platos lo salvaron de competir por su continuidad.

A ''Gunda'' no podía haberle salido mejor el plato pensado por Germán Martitegui para desafiarlos a preparar ranas, así que se viene la primera salida solos, a la que ella le venía esquivando, porque en el estudio de grabación de MasterChef cuentan que desde el primer día el ''Loco'' se ofrecía para llevarla hasta su casa, en la zona del Nordelta.

El playboy de MasterChef

Sin embargo, Claudia Fontán no es la única participante con la que Montenegro pegó honda. Cuando le tocó trabajar en pareja con la periodista María O´Donnell, se lo vio muy cómodo, tanto que Santiago del Moro se lo hizo notar. ''Querías jugar con ella, ¿no?'', le preguntó y el ''Loco'', que se vio favorecido por conformar la dupla, la ponderó: ''Sí, la adoro. Es genial, es genial...''. Fue entonces cuando Del Moro le hizo la atrevida pregunta a O'Donnell: ''María, ¿vos estás soltera?''.

Con una risa nerviosa, la periodista respondió: ''Me separé, sí''. Inmediatamente después, Del Moro intentó ponerle un poco de pimienta a la charla con Montenegro y le advirtió: ''María O'Donnell se separó hace poco'', según reflejó eldestape.com; pero Montenegro lo frenó: ''Parezco el Playboy de MasterChef. Me armás un romance todas las semanas'', se quejó.

María O´Donnell, que estaba escuchando la conversación, alcanzó a advertir: ''No me armes un lío con Claudia (Fontán). Me quieren meter a mí en el medio y yo nada que ver''. ''Soltero no me voy, ¿no?'', resumió el ''Loco'', con picardía.