Rial hizo enojar a Claudia con la invitación a Morla

22/03/2021 - 21:28 Pura Vida

''Yo, antes que a (Matías) Morla, quería a Claudia (Villafañe) con sus hijas, pero ella me dijo que por ahora no. Después hablé y le dije que iba a estar él, y fue cuando tuvimos un intercambio de mensajes respetuosos donde ella preguntaba por qué''. Así explicó Jorge Rial lo que ya estaría provocando la producción del debut de su nuevo programa TV Nostra, en el que lo tendrá de invitado al polémico abogado que acompañó a Diego Armando Maradona en sus último años de vida, y al que Dalma y Gianinna lo sindican como uno de los responsables de que su padre terminara de la forma en la que terminó.

Sobre las razones que lo llevaron a reemplazar a Claudia con Morla contó: ''Le expliqué que era la nota que buscan todos y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a él y preguntarle todo, no es tomar posición. En todo caso, la gente lo tiene que ver, escuchar y después decir qué siente''. Y acerca del malestar que esa entrevista podría provocarle a un sector del círculo íntimo de Diego, Rial agregó: ''Ella jamás me pidió que no lo entrevistara, solo me preguntó por qué, en qué le iba a servir a él. Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista'', expresó, según Infobae.

La muerte de Diego Maradona la encontró a Claudia Villafañe participando de la primera edición de MasterChef Celebrity, en el que se consagró campeona.