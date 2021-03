Sky Rojo movilizó la traumática experiencia de una influencer

23/03/2021 - 22:11 Pura Vida

La serie "Sky Rojo" protagonizada por Lali Espósito, para Netflix, junto a Verónica Sánchez y Yani Prado no sólo logró convertirse en un boom tanto en España, de donde es original por su creador, Alex Pina, como en la Argentina, sino que también sirvió para remover viejos recuerdos y volver a echar luz sobre la trata de personas y los peligros a los que están expuestas muchas mujeres cuando salen a buscar trabajo. Por lo menos eso es lo que provocó en Estefanía Berardi, la exCombate, que vivió una terrible experiencia cuando apenas tenía 17 años y fue a parar a un prostíbulo al responder a una convocatoria laboral para bailarinas.

"Sky Rojo" plantea la manera en la que las tres protagonistas caen en la prostitución y todo lo que enfrentar para conseguir su libertad.

"Estaba con mi amiga en el centro y nos fijamos los avisos en el diario. Uno decía se buscan bailarinas para shows y un número de teléfono. En ese momento mando un mensaje de texto y cuento que soy bailarina profesional. Me contesta que vaya a las 14 y charlemos. Estaba re contenta", sostuvo la influencer en un video que publicó con la intención de sembrar conciencia.

Y agregó: "Fui y era una casa ubicada en el barrio Los Troncos, en Mar del Plata. Llego y una señora muy mayor me abre la puerta. Me siento a esperar, pero no entendía qué era el lugar. Cuando veo el techo estaba decorado con telaraña de cotillón y en mi inocencia pensé que era un Instituto de Inglés que festejaban Halloween".

Pero más tarde algo la alertó. "Tocan timbre y era un varón. La señora me dice que espere de un lado y que no me vieran para que no me confundieran. Ahí viene una morocha en portaligas que estaba en cul... y ahí empiezo a ver que en las habitaciones había todas camas de dos plazas. Me pongo nerviosa y dije 'tengo que salir de acá'", manifestó Berardi. Y continuó: "Le digo a la viejita que estaba mi mamá en la puerta y que tenía que salir. Salí corriendo y lloré desesperada".

Estefanía acompañó con un texto el video. "Así me terminé dando cuenta que era un puterío, ya que no sabía cómo eran, nunca había visto uno. Y así me escapé y zafé. Terminé de ver la serie de Lali, #skyrojo y me acordé de esta historia que la tenía bloqueada en mi mente. Lo cuento, porque lamentablemente estas cosas siguen sucediendo", finalizó.

La conductora tiene actualmente 31 años, y en diálogo con Teleshow admitió que al ver la serie se identificó con el personaje de Gina, la cubana a la que le dicen que va a trabajar de moza, y yo en el diario vi bailarinas, y no estaban buscando bailarinas. Por eso lo asocié: por la mentira que te dicen para llevarte a ese lugar.