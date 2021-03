Juanse reveló el motivo real de su eliminación

23/03/2021 - 22:16 Pura Vida

"Quiero hacer una denuncia: me extraviaron mis recetas... No creo que haya sido un hurto, voy a decir que se extraviaron. ¿Vos viste el primer plato que entregué? Ese primer plato fue como cuando despega una nave y está lista para llegar a la estratósfera. Lamentablemente, esa instrucción que yo había diseñado para ganar, porque yo fui a ganar, quedó trunca". Así se expresó Juanse, el exlíder de Los Ratones Paranoicos sobre su eliminación de MasterChef Celebrity, en diálogo con Verónica Lozano, mientras analiza su participación en el repechaje. igual que Flavia Palmiero, Cae, Mariano Dalla Líbera y otros tres que aún no se conocen públicamente.

La pérdida de sus recetas habría desequilibrado al músico, a quien le costó luego continuar cocinando con confianza. "No puedo decir mucho, tampoco voy a mentir. Solo sé que se puede recurrir a los tapes que están a la vista de todos y ver el seguimiento de las recetas. No quiero decir que eso desequilibró todo, pero... Haber perdido mis recetas me descolocó. A mí eso me tiró para abajo. Es como cuando te roban las tapitas de las ruedas del auto: yo tenía cuatro de metal y, de repente, una pasó a ser de plástico y no sé dónde me la cambiaron", reveló; y lanzó enigmático: "En Ratatouille (la película) está la respuesta a qué pasó con mis recetas".