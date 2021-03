Américo hace bailar cumbia hasta al desamor

23/03/2021 - 22:27 Pura Vida

"Júrame llega en un momento en el que, sin duda, hay una carga de sentimientos y emociones importantes por lo que nos ha tocado vivir no solamente a mí sino a todos. Entonces, "Júrame" viene a ser una válvula de escape".

Son palabras de Domingo Johnny Vega Urzúa, el prestigioso cantautor chileno Américo, quien concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL, vía Zoom, para hablar de "Júrame", lo nuevo a nivel latinoamericano, sencillo que forma parte de su disco "Cumbias Despechadas".

"De verdad, es tremendamente liberador el volver a hacer música nuevamente, el volver a compartir la música. Creo que con ella también me reintegro a mi trabajo", remarcó Américo en la conversación online.

"Júrame es una canción con la que busco volver a mis raíces, una cumbia con toques melódicos de la balada romántica. Y va en la línea de "Traicionera", "Te Vas" y "Que levante la mano", remarcó.

¿Qué lo inspiró a componer Júrame junto a Mauricio Farfán?

Mauricio es un tremendo compositor, agraciadamente es parte del equipo, y mejor aún, un lindo y gran amigo; y tiene una sensibilidad muy bonita para la música popular. Tiene una sensibilidad muy especial, al igual que yo es de una familia de músicos, de artistas; su papá al igual que el mío es cantante. De ahí proviene todo su gusto por la música popular. Y especialmente tiene una sensibilidad con el folclore y con un folclore prácticamente igual o muy influenciado por el folclore argentino. Tiene esa vuelta armónica tremendamente popular. Es un agrado trabajar con él, nos comunicamos muy bien y espero poder seguir haciéndolo.

¿Júrame es la antesala de una nueva etapa musical o ya la comenzó con ''Soy Cumbia'', su anterior disco?

Con "Soy Cumbia" creo que empiezo a volver a la cumbia más tradicional, a la que había presentado desde inicio al público, pero ahora esta vuelta es más afinada, sentida, y posterior a sentir está más pensado. Es un disco con el cual puedo proponer de frente la temática del desamor. El nuevo disco se llama "Cumbia Despechada", y son todas canciones que hablan de desamor, pasión, traición, bien intenso; y está rico esto de volver a esta cumbia más simple, sencilla, orgánica, acústica y conectada con el sentimiento de hoy que es la simpleza, lo original que uno siempre ha tenido. Me gusta esta vuelta, este volver al trabajo y conectar con la música. Es como volver a nacer.

El desamor está presente en ''Júrame'', tal cual lo anticipa, y sobre todo se nota en la parte de la canción que dice "Lloré, tanto, tanto, lloré que conozco el dolor y el desgarro de mi cuerpo...

Los sentimientos, siempre hay que estar a disposición de ellos. Hay que sentir cómo se manifiestan, reconocerlos, y qué suerte por mí, poder ponerlos en una canción, en letras, en notas, y hoy también que sean parte de un disco. Las experiencias como todo el mundo yo también las he tenido, si bien es cierto de amor, he tenido penas, frustración y seguro que también he fallado. Lo importante es sentir y aprender de eso. No se vale sentir y no hacer nada con eso, no tiene mucho sentido.

¿Cómo se concibió el video que acompaña a "Júrame", con ese imponente fondo de Miami y usted con un look completamente renovado?

Nuevamente a la cumbia la vestimos de muy linda manera, con una linda fotografía que siempre te entrega Miami, y el look tex mex, más metido en la modernidad. Por supuesto, con una modelo preciosa, Adriana, que le aporta muchísimo a esta historia que tiene un desenlace bien triste. Lo hicimos en tiempo de pandemia con todos los resguardos y cuidados con un equipo de Colombia, y los resultados están a la vista.

¿Cuánto influyeron, a partir de los duetos que hizo con distintas y reconocidas figuras, la cumbia colombiana, y el tex mex, para que usted volviera a sus raíces cumbieras?

Muchísimo. Son todos lindos y grandes referentes con los que sintonizamos en hacer cumbia y música popular. Cuando uno lo ve en otro artista, colega, es como que la vista se hace más panorámica. Muchas veces, uno estando dentro de su propio trabajo parece que la perspectiva no alcanza. Siempre voy a estar dispuesto a aprender.