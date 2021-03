Flavio Mendoza irá a Las Termas y EL LIBERAL te llevará a verlo

25/03/2021 - 20:41 Pura Vida

Flavio Mendoza no necesita presentación. Su nombre está asociado a espectáculos teatrales de alta calidad y apuestas innovadoras. Como a todos los del sector artístico, la pandemia lo golpeó, pero no le quitó fuerza a su alma emprendedora, con la que sostiene su economía y la de muchas familias. Así es como debutó en Buenos Aires con la comedia “Un estreno o un velorio”, y ahora recorre el país junto a un elenco que es un lu‑ jo. El 1, 2 y 3 llegará al Centro Cultural de Las Termas de Río Hondo. Habló en exclusiva con EL LIBERAL , a través de una comunicación por zoom.

¿Cómo es para un productor realizar una obra como “Un estre‑ no o un velorio” en pandemia?

Dificilísimo. Ya todos sa‑ ben que estuvimos muchos meses parados, que fui uno de los que más se movió para que vuelvan a trabajar los te‑ atros y la industria del entre‑ tenimiento. Parece algo frívo‑ lo, algunos dirán que no hace falta ir al teatro a al cine. Pero hay mucha gente que vive de esto, y no hablo de las perso‑ nas más conocidas, sino de los que están detrás como sonidistas, iluminadores, ves‑ tuaristas, boleteros... íTanta gente que trabaja! Cuando yo comencé a ver la situación de los bailarines, actores, y acróbatas, que no tenían para comer, dije “tenemos que ha‑ cer algo”, porque el país es‑ taba totalmente abierto, las empresas seguían trabajando, incluso hubo algunas que nunca cerraron y trabajaron clandestinamente, entonces me preguntaba cómo noso‑ tros que trabajábamos bien, y que armamos un gran proto‑ colo no podíamos hacer nues‑ tro trabajo. Había que empe‑ zar a mover las cosas y hoy también estamos pudiendo llevar alegría al interior. Es una rueda que tenemos que tratar que funcione.

¿Qué te propusiste cuando elegiste esta historia?

Hacer algo divertido. Yo tengo como un humor negro cuando juego, lo que también me ha metido en algunos qui‑ lombos porque a veces digo algo sin intención y... a mí me impresionan los velorios, pero también he pasado por situa‑ ciones en las que me daban gracia. Sin ir más lejos, cuan‑ do fui al velorio de Santiago Bal, el ex marido de Carmen, porque ella estaba trabajando conmigo en el Bailando, y yo ya estaba ensayando esta obra; y cuando estoy ahí adentro le digo a Carmen: “íEsta es la obra de teatro que estoy haciendo!” Había ve‑ dettes, gente que vos pensa‑ bas que ya no existía estaba en el velorio, estaban toman‑ do, gente riéndose, era un ve‑ lorio distinto, y creo que así deberían ser los velorios. Aunque en esta obra nadie se muere, pasa algo con una ve‑ dette, que hará que la gente se ría mucho porque es muy enredada. Quería hacer eso, un espectáculo adonde la gente se divierta y se ría.

¿Qué representa trabajar con figuras como Raúl Lavié y Nicolás Scarpino?

También están Luisa Albinoni, Gladys Flori‑ monte, Patricio Arellano y un elenco de bailarines muy buenos. Aunque ya trabajé en otros espectá‑ culos con él, cuando lo veo al Negro (Lavié) no puedo creer que a los 83 años esté ahí parado, ha‑ ciendo los shows. Siento mucha admiración. El ha tocado con “próceres” de la música argentina. Yo después de la obra lo hago cantar, porque sé que la gente lo disfruta. Soy un bendecido porque me es‑ toy dando el lujo de traba‑ jar con quien quiero, como productor.

Aprendió a salir de su “zona de confort” con la vida nómade que le regaló el circo

Flavio Mendoza ha mos‑ trado su talento en muchos espacios artísticos como pro‑ ductor, coreógrafo, acróbata, bailarín. Pero su último show, previo a “Un estreno o un ve‑ lorio” lo conectó con un as‑ pecto de su realidad, sus vi‑ vencias en el circo. En “Tres empanadas”, el espectáculo que presentó en Carlos Paz, salió a la luz el monologuista, con su historia en el circo, y la revelación de su cuenta pen‑ diente: “Un número con mi madre, que era una gran acróbata”. En ese monólogo, Flavio recordó su paso por Santiago del Estero y otras provincias. “Yo nací en el cir‑ co y mi vida fue nómade. íAhí aprendí, por ejemplo, que no todas las provincias enseña‑ ban lo mismo!”, se ríe.

Los artistas tratan de “zafar”

“No hacemos una obra para llenarnos de plata, como argentinos estamos tratando de zafar la situación. El teatro no la viene pasando bien y este ultimo año, por más que abrimos no ganamos pla‑ ta, pero sí logramos que toda la gente de teatro que cobra un sueldo vuel‑ va a cobrarlo cuando se retomó la actividad. Yo estoy preparando un show con transformistas, porque ellos no pudieron volver a hacer sus espec‑ táculos en los pubs y ne‑ cesitan trabajar”, contó Flavio Mendoza sobre las expectativas con esta gi‑ ra, y sus planes para se‑ guir moviendo la rueda.