Rincón se salvó de la gala de eliminación

Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Sol Pérez, Daniel Aráoz, Dani La Chepi y Alex Caniggia luci‑ rán esta noche el delantal negro, e intentarán superar los desafíos que les imponga el jurado para asegu‑ rarse su continuidad en MasterChef Celebrity 2, gala de la que Andrea Rincón se salvó gracias a una tortilla de papa, alimento con el que generó polémica en una emisión anterior al querer apretarla con sus borcegos, en el piso, ayudada por una asadera. La actriz se reconoce impulsiva, pro‑ tagonizó algunos cruces, y siente que a los participantes no se los mi‑ de con la misma vara.





“A muchos les pasa que se frus‑ tran, y se ponen mal y lloran y pute‑ an atrás de cámara. Yo porque soy una calentona y me sale ahí en el momento, me enojó en cámara. Esa es la diferencia”, contó en el ciclo ra‑ dial “Por si las moscas”.

Y agregó sobre su reclamo al ju‑ rado con respecto a la benevolencia con la que tratan a algunos famosos: “Yo con Alex tengo la mejor, en aquel momento sentí que desde el día uno me pasaba que me sacudían de una manera tremenda, y también soy sensible y reaccioné muy mal. Pero bueno hay que tomarlo como lo que es... Después te das cuenta que no probás todos los platos, que ellos tienen otra percepción y que además no deja de ser un juego, y yo soy una calentona de mierda, pero es un juego, es así”, admitió.

Pese a que trata de hacerse a la idea de que no hay nada personal en las devoluciones, Rincón reveló que se replanteó su participación. “En un momento dije ¿Para qué estoy acá? Estoy mansita como puedo, porque no me queda otra, pero me pongo muy mal. Me convencieron mis amigas, mi familia, pero yo no quería venir. Cuando empecé a reci‑ bir los palazos las llamé y me puse a llorar, “me quiero bajar”. Pero yo soy dramática con todo. Y encima no me gusta perder a nada”, se sinceró.

Por otra parte, la actriz recono‑ ció la riqueza de tener un grupo de personas tan diferentes: “Por ejem‑ plo María (O´Donnell) y yo somos muy distintas, pero ella aprende de mí y yo de ella. Pero en ese sentido creo que el público se nutre con tan‑ ta diversidad. Con Georgina (Barba‑ rossa) y con (Dani) La Chepi son con las que más me llevo. Con Alex (Ca‑ niggia) también me llevo bien. Me levanto y tengo siempre mensajes de ellos”.