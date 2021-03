Dolli Irigoyen es la jurado de la segunda oportunidad para ganar

28/03/2021 - 22:20 Pura Vida

A ''MasterChef Celebrity'', el reality de Telefé que llega a Santiago del Estero por Canal 7, le quedó chica la pantalla de televisión y hace un par de semanas desembarcó en Youtube y en otras plataformas digitales con el spin off "After Hour", una competencia gastronómica de la que participan los famosos que no logran convencer al jurado en la gala de eliminación, y ya es un boom entre los fanáticos del programa.

En "After Hour", hay una escenografía similar a la de MasterChef Celebrity, un desafío, la conducción de Fede Bal y la mirada implacable de un solo jurado: Dolli Irigoyen, la chef que se convirtió en revelación de la primera temporada del certamen, cuando tuvo que reemplazar a Germán Martitegui, por Covid-19.

En las emisiones que se pueden ver por plataformas digitales los viernes, Dolli es la encargada de dar el veredicto sobre cuál es el mejor plato entre los dos que compiten. A diferencia de lo que sucedió en el certamen original, el exfutbolista Mariano Dalla Libera, el primero en ser eliminado, es actualmente el imbatible. Ya dejó afuera a Cae, Juanse y Flavia Palmiero; y pronto se medirá con quien haya quedado eliminado anoche. Es candidato a llevarse 200 mil pesos en premio. lo cual se definirá una semana después de que termine ''MasterChef Celebrity'' en la pantalla de Telefé.

Consultada sobre la segunda temporada del reality, la cocinera dio su punto de vista: "Yo creo que hay que esperar porque en la primera versión de 'Masterchef Celebrity' los participantes se fueron soltando y encontrándose a medida que fue transcurriendo el certamen. Yo creo que de a poco aparecen nuevas figuras y van evolucionando, van cocinando mejor. No se puede comparar un elenco con el otro, pero hay gente muy divertida y talentosa en este 'MasterChef".

A Sabiendas de que en algún momento irá como invitada al certamen o que los recibirá en "After Hour", Dolli se cuidó de no dar los nombres de sus preferidos, aunque rescató: "Georgina Barbarossa me parece que es genial. No sé si va a llegar o no a la final pero ella es mágica, y es una gran actriz. Y se divierte, se preocupa y se pone nerviosa, entonces me parece un gran personaje pero hay muchos más".

En la primera edición apostó por famosos que fueron eliminados.