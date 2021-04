La pandemia no ayudó a concretar ''La Resurrección''

02/04/2021 - 20:13 Pura Vida

Jim Caviezel, el actor que le puso el cuerpo al calvario y la crucifixión de Jesús, en la aclamada y polémica película que dirigió Mel Gibson en el 2004, estaba listo para comenzar a rodar la secuela, según lo expuso el año pasado, pero el coronavirus parece haber puesto freno tanto a su deseo, como al del resto del equipo.

De hecho, aún no se tiene clara la fecha de estreno, aunque algunos medios norteamericanos e incluso la conocida web cinematográfica IMDB apunta al año 2022 como el momento del lanzamiento, según el portal FilaSiete. Mientras, Caviezel reveló a la prensa en septiembre del año pasado: "Estamos preparando la película más grande de la historia", y adelantó: "No se tratará de una narración cronológica directa de la resurrección de Cristo. Habrá detalles centrados en el reino espiritual, y por supuesto en aquellos tres días que Jesús pasó entre la crucifixión y la resurrección".

Así como el protagonista ya había confirmado su participación, también lo hicieron Maia Morgenstern, quien interpretó a María, Christo Jivkov y Francesco De Vito. Por otra parte, trascendió que la música llevará la firma de John Debney, el mismo que tuvo a su cargo la de "El libro de la selva", y la "La Pasión de Cristo".

Qué es de la vida de los protagonistas

Jim Caviezel, el actor de 52 años, no se ha quedado quieto en estos 17 años que lo separan del estreno de "La Pasión de Cristo", aunque no han sido grandes títulos. Fue parte de 'La Tierra Media y el Tesoro del Dragón Solitario' (2008), 'Pablo, apóstol de Cristo' (2018) y su más reciente aparición la hizo en 'Infidel', de 2019, cuando ya estaba leyendo los guiones de la secuela de su más importante trabajo cinematográfico, por toda la crudeza que significó su filmación.

Entre 2011 y 2016 protagonizó la serie 'Person of Interest' en la cual interpretó al exagente de la CIA John Reese, según el diario El Tiempo.

Por su parte, Maia Morgenstern, la María de "La Pasión de Cristo", tiene actualmente 58 años, y en 2008 participó en la película religiosa "Eva". Por su parte, Mónica Belucci, que le dio vida a María Magdalena, y de quien no se hace mención para la secuela, alcanzó sus 56 años, y después de la película de Mel Gibson incursionó también en la ciencia ficción. El italiano Francesco De Vito, con su medio siglo cumplido, espera volver a encarnar a Pedro. Mientras ha participado en más películas como "Misión Imposible III" (2005), "An almost perfect town" (2016) y su más reciente aparición fue en "La Rivincita" (2020).

El apóstol Juan volverá a ser interpretado por el búlgaro Hristo Jivkov, quien tiene 46 años.