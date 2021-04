Cocinera lanzó picante reflexión sobre Martitegui

02/04/2021 - 20:33 Pura Vida

Mientras en el seno de ''MasterChef Celebrity 2'', el avance de Alex Caniggia en la competencia ya genera cierto malestar entre sus compañeros por sus festejos alocados y porque no entienden cómo les puede ganar con un melón grillado y caramelizado o con un sándwich de bola de lomo, huevo, palta, mango, por nombrar algunos de sus platos, en el exterior el jurado Germán Martitegui también está en la lupa de sus colegas. Por lo menos, eso lo dejó entrever la cocinera Chantal Abad, quien durante una entrevista con "Intrusos" aseguró que no le sorprende que digan que el jurado de MasterChef es "maltratador".

"Entiendo el rol, es un formato que pide un malo y que a un malo hay que jugarlo. Pero hay límites en el respeto y hostigamiento al otro. A mí no me gusta", señaló Chantal ante la consulta de Rodrigo Lussich, y agregó: "A veces las líneas se van corriendo. Hay cosas que no me parecen divertidas", marcando la diferencia con otra figura del certamen gastronómico que actualmente forma parte de la propuesta digital del reality, Dolli Irigoyen, a la que reconoció "siempre seria, educada y correcta para corregir".

Las apreciaciones de Chantal quedaron resonando en el estudio porque antes de formar parte de "Es por acá", el programa que conduce Guillermo Andino por América, la chef trabajó para Telefé, junto a Gerardo Rozín, y también como productora gastronómica, en una de las ediciones de MasterChef. Por eso, conoce los entretelones sobre cómo se hace el programa.

Más allá de esto, las reflexiones de la cocinera apuntaban al espíritu machista que aún envuelve a la cocina. "Yo arranqué a los 18 años. La cocina es un lugar de mucho hostigamiento, no solo a la mujer, también con los hombres y los que recién empiezan", contó. Y se alegró de que exista una nueva camada de cocineros, con otra cabeza, distinta al "funcionamiento casi militar".