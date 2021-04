Georgina está entre los diez mejores cocineros

04/04/2021 - 20:57 Pura Vida

Georgina Barbarossa se dio el gusto de mirar anoche desde el balcón la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 junto a solo tres compañe‑ ros: Alex Caniggia, “Cande” Vetrano y Dani “La Chepi”, con los que está entre los 10 mejores participantes de este reality de Telefé que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7. Sin embargo, no le resultó fácil. “Esta segunda etapa es di‑ fícil porque uno no puede dejar de comparar con la primera”, admitió la actriz durante una entrevista ra‑ dial con Catalina Dlugi, y agregó que los jurados “están muchísimo más exi‑ gentes. Martitegui se hace el malo. Me llevo muy bien con los tres y de los tres aprendo muchísimo”.

Una larga trayectoria como actriz y conductora ha hecho que Georgina se meta en el corazón de los televidentes y de sus cole‑ gas. Y así como Claudia Vi‑ llafañe fue la madre postiza para algunos famosos en la primera edición del certa‑ men gastronómico, esta vez Barbarossa se trans‑ formó en “la tía”, de todos.

En varias ocasiones, Georgina recordó a Miguel “Vasco” Lecuna, su marido en la cocina de MasterChef. Y a 20 años de su muerte, dijo en el ciclo radial “Aga‑ rrate Catalina”: “Lo extra‑ ño y le sigo hablando, le si‑ go diciendo. “Vasco, los chicos”; “Vasco, tal cosa”. Antes de salir a escena lo invoco. Siento que está a mi lado”, comentó.