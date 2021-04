La TV invita a honrar a la “Primera línea de fuego”

06/04/2021 - 20:58 Pura Vida

El estreno del documental “Primera línea de fuego. Honor y gratitud”, segundo largometraje en solitario de la investigadora Sara Silvia Kochen que reúne testimonios de profesionales que asisten en forma directa a pacientes con Covid-19 en el país, po‑ drá verse hoy a las 23 en la Televisión Pública en el mar‑ co del Día Mundial de la Salud.

“Básicamente me interesó mostrar a toda la comunidad un trabajo que no es re‑ conocido ni valorado, que es el que despliegan las y los trabajadores de la salud y que se hace mucho más notorio en un contexto de pandemia”, señaló Kochen a Télam.

Kochen es vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, Conicet-HEC-UNAJ), investigadora principal del Conicet y médica neuróloga, además de documentalista, rol desde el que realizó el premiado “Sara Méndez” (sobre la vida de la militante uruguaya, secuestrada durante la dicta‑ dura militar argentina y separada de su hijo Simón, con quien pudo reencontrarse 26 años después) y el mediome‑ traje “Cannabis medicinal”, junto a Emiliano Serra.

“Trabajo dirigiendo la unidad de neurociencia en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, pero con la pan‑ demia -relató- me involucré en el manejo epidemiológico de los datos y eso me hizo estar mucho más cerca de una situación en la que había que estar y estar con todo. Y me pareció importante con‑ tarlo en una película y decidí que el testimonio de las per‑ sonas en la primera línea de fuego quede plasmado en un documental”.

¿Puede pensarse a “Primera línea de fuego” como una respuesta a que se terminaron los aplausos de las 21 y a que nos cuidamos menos de contagiarnos de coronavirus?

No tuvo que ver que no hubieron más aplausos, por‑ que eso se sabía que iba a durar poco. Pero evidente‑ mente no deja de asombra‑ mos que como sociedad no seamos capaces de cumplir con mínimos cuidados y por tanto no te importe la vida propia ni la de los demás.

¿Sentís que hay puntos de conexión entre “Sara Méndez” y “Primera línea de fuego”?

Tienen en común que hay cosas que es importante sa‑ berlas y para eso no hay nada como el cine. Para contarlas, para que la gente se entere, lo valore y lo respete.

El espectador encontrará pasión y compromiso.