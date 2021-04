“Lo de Mariana” intentará hacer la diferencia en TV

11/04/2021 - 20:29 Pura Vida

“Yo lo que quiero es que sea un lugar en el que la gente encuentre compañía, alegría, información, que sea un programa que acompañe en ese horario en donde estamos o pre‑ parando la comida, organizando la casa, porque la tele está como de fondo, ¿no?. Uno no está sentado mi‑ rando la tele y buenoà quiero que sea un clima ameno, que podamos transi‑ tar como en la vida misma los estados de ánimo que vayan prevaleciendo según cada día”. Con esas palabras, Mariana Fabbiani definió el espíritu que quiere para su programa, el que llegará hoy a las 11.30 a la pantalla de El Trece, bajo el nombre “Lo de Ma‑ riana”, y contará con el chef Christo‑ phe, para preparar la comida para los invitados.

Además del exjurado de Master‑ Chef y Bake Off, acompañarán a Fab‑ biani, Federico Seeber, “que va a es‑ tar con todo lo que es la actualidad justamente, y Martina Soto Pose, que es periodista también y es locutora y bueno me encanta tenerlos a los dos. La verdad que estoy re contenta con el equipo y ya nos juntamos la semana pasada a romper el hielo y la verdad que estuvo buenísimo, hay química, hay ganas, mucha alegría, y mucho entusiasmo”, señaló Mariana, en una entrevista con Television.com.

“Lo de Mariana”, competirá di‑ rectamente contra “Flor de equipo”, el otro magazine que conduce “Flor” Peña en la pantalla de Telefé. Al res‑ pecto, Fabbiani sostuvo: “Me preparo bien, obviamente queremos hacer el mejor programa, que nos vaya bien, pero honestamente no me quiero pa‑ rar en un lugar de enfrentarme com‑ petitivamente, televisivamente ha‑ blando, con Flor; porque lo ideal sería que nos vaya bien a las dos, y creo que es un momento en donde hay que dejar los egos de lado y realmente pensar en que hay equipos detrás nuestro, mucha gente que trabaja y nuestra continuidad depende de ese trabajo, de que nos vaya bien, así que ojalá que nos vaya bien a todos. A ella, a mí. Somos dos laburantes, hace mucho tiempo que venimos dando vueltas, ya fuimos, vinimos, fuimos, vinimos entonces es como que ya es‑ tamos un poco paradas en otro lugar y yo por lo menos siento que quiero disfrutar. Obviamente soy consciente de que tenemos que pelearla porque es un horario competitivo. La energía está puesta en hacer el mejor progra‑ ma que se pueda”.

Sobre en qué momento de su vida la encuentra esta nueva propuesta, Mariana contó: “La verdad que estoy bien, en armonía, por un montón de cosas que son importantes para mí, con ganas porque el año pasado car‑ gué pilasà El hecho de hacer un pro‑ grama de entretenimiento que me ali‑ vianó, me divirtió, me hizo juntar ga‑ nas también para volver a lo que significa un programa diario que en vivo, es un esfuerzo. Otra energía, otra demanda. Me entusiasmó mucho el horario, me parece que es un hora‑ rio en donde yo fui muy feliz y dondeà me dio mucha gratificación”