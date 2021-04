Demi Carabajal anunció que dio positivo de coronavirus: “No se lo deseo a nadie”

12/04/2021 - 10:43 Pura Vida

Esta mañana, el músico bandeño Raul Fernando "Demi Carabajal" comentó en las redes sociales que tiene coronavirus y que atraviesa la enfermedad con muchos síntomas, por lo cual llamó a reflexionar sobre los cuidados en esta etapa de pandemia.

"Queridos amigos de Facebook, quiero comunicar que he recibido el resultado del hisopado y me dio positivo", comenzó escribiendo el hermano de Peteco. "No se lo deseo a nadie esto, es fulminante, un dolor que no cesa y realmente deseo que se cuiden mucho", agregó.

Demi relató también que hasta ahora su familia no experimentó síntomas, aunque lógicamente cumplen con el aislamiento correspondiente por ser contacto estrecho. "Solo queda esperar y tener paciencia para poder estar nuevamente en el entorno de la música", resumió.