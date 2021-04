Demi Carabajal y el Covid: “Cuidemos la familia y que la sociedad tome conciencia”

13/04/2021 - 02:28 Pura Vida

Arropado por el amor de su familia, “Demi” Carabajal lleva adelante el aislamiento al que debió someterse tras confirmarse que dio positivo de coronavirus. En su casa del barrio Central Argentino Ampliación, el músico enfrenta esta enfermedad bajo los cui‑ dados de su esposa Silvina Orellana y sus hijos León y Luana. El músico, vía telefónica, habló con EL LIBERAL .

¿Qué recomiendas a la gente?

Que se cuiden, que lo tomen muy en serio. Yo creo que me he relajado. Quiero decir que me he relajado porque, por ahí, no andaba con un alcohol en mi mano. Yo deseo que la gente tome conciencia, que eviten todas las reuniones clandestinas que hay. Yo sé que los supera. La ansiedad lo supera todo. Es muy difícil controlar eso. Que las autoridades también se pongan rígidas en eso. Lo único (por las fiestas clandestinas) que nos está llevando a este caos que se está dando ahora. Los espacios para ir a tocar un rato son fundamentales porque son espacios de trabajo. Somos cuatro personas que vivimos de tocar. Es como sentarnos a una mesa a comer. Nosotros nos sentamos en un escenario a tocar para la gente que está en una mesa. Entonces, que no se confunda. Realmente, deseo que la gente se cuide, que nos cuidemos todos y que tampoco los músicos que estamos nos relajemos. Cuidemos el entorno, cuidemos la familia y que la sociedad tome conciencia de esto.

¿Cómo la estás pasando?

Principalmente, estoy muy bien cuidado. Silvina está en todos los detalles. Ella desinfecta todo, toma todos los recaudos que impone el protocolo establecidos por la pandemia. Más allá de los dolores, que los tengo que afrontar y aguantar, después estoy muy bien contenido. La gente me ha llamado muchísimo para preguntar como estoy. La familia, permanentemente, está llamándome. Todos están preocupados por nosotros y, obviamente, a disposición. La estamos pasando bastante tranquilo y sin perder la paciencia. Hay momentos en que uno se altera, pero no tanto tampoco. Estamos bastante equilibrados.

¿Con quién estás aislado?

Con Silvina y los chicos. Por suerte, ellos no han tenido síntomas. Obviamente, al ser positivo, damos por hecho que ellos también, pero no tienen síntomas. En cambio, yo estoy con muchos dolores y con falta de olfato. No he tenido fiebre. Una sola vez me he tomado la temperatura y he tenido 37 grados. A veces, me quedo sin aire cuando estoy hablando. Tampoco es mucho, pero sí noto que tengo que tomar aire constantemente.

¿Qué síntomas has tenido?

El lunes y martes de la semana pasada he entrenado, he estado haciendo deportes, un entrenamiento bastante intenso en mi casa (barrio Central Argentino Ampliación, La Banda). De hecho, hace mucho que no iba al gimnasio.

El jueves de la semana pasada he comenzado a sentir dolores y lo he tomado como que por el entrenamiento llegaron los dolores. Además, yo duermo con ventilador. Después, me apareció una tos. No le había dado “bolilla”. Silvina y los chicos se aislaron.

¿Cómo te contagiaste?

No tengo un registro porque con la familia (su esposa Silvina y sus hijos León y Luana), hemos ido a un evento en San Juan. Al regresar a Santiago me hice el hisopado y me dio negativo. Esa ha sido la única información que puedo te‑ ner, como de contactos. Cuando me dio negativo he vuelto a la normalidad, como ir a pagar cosas. Tener contacto, sólo me senté a tomar café con un amigo, con distanciamiento.