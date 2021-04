“EL TANITO” WIOCHI LE DECLARA SU AMOR A BOCA

16/04/2021 - 21:52 Pura Vida

“Somos bosteros” y Carlitos el Apache” son dos canciones que al cantautor pampeano Ángel Matías Wiochi, conocido popularmente como “El Tanito”, le dieron masividad. Si bien ya la tenía a partir de su labor como cantante de cuarteto en la banda “El Tanito”, estas dos creaciones referidas al club que hoy dirige tácticamente Miguel Ángel Russo le permitieron alanzaron la cúspide, hacer realidad su sueño.

Hoy, con sus 32 años, el cantautor nacido en Santa Rosa (La Pampa) disfruta de las mieles del éxito y comienza a transitar un camino de reconocimiento. Wiochi comenzó como pianista de una iglesia para luego trabajar con la música hace más o menos 13 años. En el 2011 arrancó su carrera como cantante. Desde hace varios años se desempeña como cantante de cuarteto en la banda “El Tanito”.

En diciembre de 2020 cumplió su sueño de grabar dos temas del compositor Carlos Giordano, los cuales están dedicados Boca. Los temas son “Somos bosteros” y “Carlitos el Apache”. El video de “Somos bosteros” fue grabado en la Ciudad de Buenos Aires y en el estadio del club Boca Juniors.

“Tanito” adelantó a EL LIBERAL que ya está preparándose para grabar el videoclip de “Carlitos Tévez el Apache”. Precisó que una de las locaciones elegidas es Fuerte Apache.

“Estaremos en la canchita donde él jugó en su barrio y en otros lugares. Más de eso no puedo adelantar”, precisó Wiochi. “Estoy feliz por todas las cosas hermosas que me están pasando, por poder hacer realidad mi sueño, por cantar, que es lo que me gusta de todo la vida, por seguir detrás de un sueño y lograrlo venciendo tantas adversidades que tuve que pasar", remarcó.