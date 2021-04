Llega la controversial Confronting a Serial Killer

18/04/2021 - 02:11 Pura Vida

"Confronting a Serial Killer", serie documental que se centra en el inesperado vínculo entre una periodista y el asesino serial Sam Little, conocido como el más peligroso de la historia de Estados Unidos, con una cantidad de víctimas que asciende a 93 según sus propios dichos, estrenará mañana en la plataforma de streaming Starzplay.

Dirigida por el cineasta Joe Berlinger, quien ya había incursionado en la temática a través del enigmático homicida Ted Bundy en la película "Retrato de un asesino" (2019) y la docuserie "Las cintas de Ted Bundy" (2019), la producción hace foco en las mujeres asesinadas por Little, que murió en diciembre del año pasado a los 80 años mientras cumplía condena en la cárcel estatal de California.

La historia sigue a la periodista estadounidense Jillian Lauren, quien en 2018, mientras trabajaba en un libro de misterio y crímenes, conoció a través de su investigación al temible asesino, que cinco años antes había recibido una sentencia de tres cadenas perpetuas consecutivas por los homicidios de tres mujeres perpetrados en la década de los 80.

En ese momento, la detective que atrapó a Little le confiesa a Lauren que sospecha que el hombre podría haber cometido muchos más asesinatos, y la periodista, motivada por un pasado marcado por la violencia de género, decidió profundizar sus averiguaciones para intentar hacer justicia.