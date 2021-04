Alex Caniggia quedó en el ojo de la tormenta de MasterChef

20/04/2021 - 21:04 Pura Vida

Aunque el mediático hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia tuvo que atravesar distintas galas de eliminación, siempre resultó "salvado" por el jurado. Y al igual que sucedió en la edición anterior con Vicky Xipolitakis, muchos dudan de su talento para cocinar, y que logre sorprender a los jueces, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, con sabores que confiesan nunca haber probado. Si bien algunos compañeros, como el exbasquetbolista Hernán "El loco" Montenegro, ya habían cuestionado que "un pendejo" les gane con una preparación simple (por lo menos ante sus ojos), las críticas nunca habían llegado directamente a los oídos de los jurados, como sí sucedió durante la primera noche de la "Revancha", en la que participan los 8 famosos eliminados del certamen. Y fue otro deportista, el exfutbolista Mariano Dalla Líbera quien se mostró disconforme con que Alex consiga incluso medallas de oro, sin saber si quiera usar las herramientas.

Fue Donato quien recogió el guante y señaló que no se podía cuestionar que un participante no prepara bien una comida por no usar el utensilio correcto, mientras sintió que se estaba cuestionando la capacidad de los reconocidos chefs para juzgar un plato.

El entredicho solo condimentó una emisión más de MasterChef Celebrity, que ante el rotundo éxito que logró a través de la pantalla de Telefé ya prepara su tercera temporada. La actual finalizaría a fines de mayo, y en junio ya estarían comenzando a grabar con un nuevo grupo de famosos.

Pese a las críticas que recibe desde algún sector, Alex Caniggia ha logrado despertar la empatía en los espectadores, quienes esperan sus comentarios sarcásticos, sus chistes y sus personificaciones gracias al vestuario.

El hijo de Mariana Nannis es considera por otros como la "revelación" del certamen gastronómico. En su debut no tenía a muchos apostando por él, pero con el paso del tiempo las redes se llenan de comentarios si él no aparece.

No todas son pálidas para Alex. María O´Donnell, quien aún compite contra él, aseguró que Caniggia "es un pibe muy disciplinado". "No hay que dejarse engañar por ese aspecto de 'no me importa nada', ya que "lo que está mostrando en este reality es que tiene mucha disciplina", dijo en diálogo radial con La Once Diez. Además aseguró: "Tiene mucho mundo, tiene muchos sabores en la cabeza ya que es alguien que viajó por el mundo y prestó atención".

Habrá que ver si Alex Caniggia llega hasta el final. Si bien no todas sus preparaciones salen bien, siempre aporta algo novedoso.