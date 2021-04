La China Suárez reveló que tiene cáncer de piel y alertó: “Chequeen sus lunares”

21/04/2021 - 10:48 Pura Vida

Eugenia "China" Suárez sorprendió en las redes sociales al mencionar que tiene cáncer de piel y pidió a todos sus seguidores ser prudentes y controlar los lunares del cuerpo.

“Gracias al chequeo de lunares, descubrí que tenía un carcinoma basocelular (cáncer de piel). Hoy ya me lo sacaron, pero quiero agradecerles a las médicas por todo su amor y contención. Chequeá tus lunares”, detalló en sus historias de Instagram.

La artista fue noticia también por haber sufrido coronavirus, lo que la llevó a estar aislada junto a sus tres hijos, mientras su pareja Benjamín Vicuña se encontraba trabajando en Chile.

La noticia del cáncer de piel de la "China" llevó a recordar en las redes el testimonio de María Laura Laprida, hija de una de las "Trillizas de Oro", quien también padece la misma enfermedad, lo que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades.

"Hace varios años que me los empezaron a sacar. Me salen en la cara, no sé por qué. También me han sacado lunares. Estuve arreglándome una cicatriz vieja en la frente de hace cuatro años que me sacaron un carcinoma. Le pedí al cirujano que me achicara la cicatriz porque se veía medio fierita, y me sacaron otro".

Adriana Salgueiro contó a principios de 2020 que tiene epiteliomas, otra variante del cáncer de piel, razón por la que lleva más de dos décadas sin tomar sol.