Axel, el nieto de Dyango, es familia de Luis Miguel

21/04/2021 - 21:35 Pura Vida

Axel Llunas (12) e Izán Llunas (15) son hermanos en la vida real y también en “Luis Miguel. La Serie”, la biopic sobre el cantautor mexicano Luis Miguel que se emite por Netflix.

Axel, en la vida real, es el hermano menor de Izán, quien en la primera temporada interpretó al “Rey Sol de México”. Y, en la segunda temporada, Axel encarna a Sergio Gallego Basteri, el hermano menor del cantante.

El nieto del gran cantante y autor español Dyango e hijo del compositor e intérprete Marcos Llunas, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL reveló los desafíos por los que tuvo que pasar para ponerse en la piel de otra figura central en la segunda temporada de “Luis Miguel. La Serie”.

Además, Axel, al igual que su hermano Izán, es cantante en la vida real y también lo será en la exitosa ficción de Netflix. Sus seguidores se multiplican en las redes sociales y en YouTube.

¿Cómo te sientes luego de haber interpretado a Sergio Gallego Basteri?

Yo me siento súper feliz porque era y es una gran oportunidad haber salido en esta serie tan importante. Estoy súper contento de haber empezado en esta serie y espero que vengan más proyectos.

¿Tuviste que afrontar cambios físicos para componer al personaje?

A mí me cortaron el pelo y me lo oscurecieron. A mí, no me gustó mucho, pero si alguien quiere ser actor hay que cortarse el pelo y cosas peores.

¿En qué momento y quién te avisó que estarías en la serie?

Mi padre me contó que yo iba a estar en la serie, pero ya hace un año y poco. Yo estaba en el carro, estaba yendo hacia al cole y mi padre me llama y me dice: “Oye, te han cogido para la serie de Luis Miguel”. Yo estaba tan emocionado, yo no sabia que iba de verdad; había dicho “esto no es real”, y cuando me confirmó que era real yo casi que iba a llorar. Estaba súper feliz, súper contento.

¿Cómo preparaste el personaje? ¿Quién te ayudó? ¿En quién te inspiraste?

Yo me preparé porque en Ibiza hacía clases de actuación y después cuando fui a México también tomé clases de actuación particulares. Los que me ayudaron mucho también fueron Juan Pablo Zurita y Diego Boneta porque ellos tienen más experiencia. Y yo me inspiré en Sergio.

¿Apuestas a ser más músico o actor?

Apuesto a ser más actor que músico. Me gusta más actuar, pero también me gusta cantar. Prefiero más actuar.

¿Qué viene después de tu trabajo en la serie de Luis Miguel?

Por ahora, nada. Pero yo estoy aquí listo por si hay algún proyecto. También voy a sacar un sencillo en YouTube.

Qué hay que tener para salir airoso de la alta exposición

“Yo no estoy preparado para la fama, porque aún no tengo la fama. Pero me voy a preparar como se han preparado mi padre, mi hermano y mi abuelo. Te preparas siendo humilde”, aseguró Axel Llunas sobre esta alta exposición que le llega con la serie de Luis Miguel.

“Yo antes no era tan bueno, pero he aprendido al estar con los actores” de la serie

¿Qué significó para vos trabajar con Diego Boneta y otros grandes actores?

Yo he aprendido mucho con ellos, me han enseñado muchas cosas. Yo antes no era tan bueno, pero al estar con ellos he aprendido un poco más porque ya tienen más experiencia. Estoy súper feliz porque he aprendido muchas cosas.

El tema que lanzarás pronto en YouTube, ¿de qué género es?

Es un reguetón y se llama “Un ratico más”. Saldrá en dos o tres semanas.

¿La música urbana es lo que más te gusta o estás abierto a otros ritmos?

A mí me gusta todo. Yo estoy abierto a todos los ritmos. Yo soy muy liberal, me gusta el reguetón, el pop, las baladas. Me gusta todo.

Los deseos son el primer paso para que suceda la magia. ¿Sucedió la magia?

Claro que sucedió porque el deseo era ser actor y me han elegido para la serie de Luis Miguel. Esa frase es una frase mágica.

Cómo define este pequeño actor a las personas que forman su entorno

Mientras planea concretar la gira por Latinoamérica con su padre y su abuelo, cuando el coronavirus deje de ser una amenaza para el mundo, Axel Llunas aceptó la propuesta de EL LIBERAL de definir a las personas que lo rodean.

José Gómez Romero: “Mi abuelo y una persona muy maja, alguien que ha aprendido mucho en la vida y tiene mucha experiencia”.

Marcos Gómez Llunas: “Mi padre, que me apoya mucho en todo lo que quiero hacer. Si quiero ser médico me apoya, y si quiero ser actor, también”.

Izán Llunas: “Mi hermano que me da consejos y que he aprendido de él con lo que hizo en la serie”.

Diego Boneta: “Una persona que me ha enseñado a actuar y me ha ayudado mucho en la grabación de la serie”.

Marcos Gómez Llunas está siempre muy cerca de sus hijos. Por su parte, dijo: “Doy gracias a la vida por ellos, porque hacen lo que les gusta y lo hace bien”.l