D’ Elía: “La serie de Maradona es sorprendente”

“La serie de (Diego) Maradona no se guarda nada. Es sorprendente la recreación de la época, el parecido de los personajes logrados con la dirección y el trabajo, no solo con maquillaje. El elenco es enorme son todos actores grosísimos e importantes, y van a ver la historia de Diego, con mucho respeto en cuanto a lo que es la historia en sí misma”. Así adelantó el actor Federico D’Elía lo que se verá en “Maradona, sueño bendito”, la biopic que pronto estrenará Amazon Prime Video, adonde dará vida al preparado físico Fernando Signorini.

Además, en la misma entrevista radial con “Por si las moscas” dijo que la lectura sobre la serie “es muy personal, a Claudia (Villafañe, la ex de Maradona) le pueden molestar cosas y a otros no, y viceversa. Pero la serie no está planteada en el quilombo, por el quilombo en sí mismo”.

Por otra parte, D’Elía admitió sus ganas de que comiencen las grabaciones de la segunda temporada de Maradona, aunque sabe que para ello tendrán que estar dadas las condiciones para esquivarle a la pandemia del coronavirus. “El deseo más inmediato que tengo es arrancar la segunda temporada de Maradona. Pero la otra parte es ir viendo qué hago y a qué me puedo dedicar si no soy actor porque como están las cosas hay que imaginarse ese panorama. Estoy pensando en otros proyectos y otros contenidos, juntándome con amigos.

Viendo si podemos armar una empresita de contenidos, sabemos que cuando el mundo se normalice va a haber mucho requerimiento de contenidos”, reveló acerca la situación que atraviesan los actores por el parate al que obligó el coronavirus.

Y señaló que muchos colegas se suman a los realitys por la necesidad de trabajar, no porque les guste. Él aún puede seguir eligiendo no hacerlo porque su economía se lo permite.l