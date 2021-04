Betular desea para todos, el padre y la madre que tiene él

25/04/2021 - 20:56 Pura Vida

El pastelero y jurado de MasterChef Celebrity 2, Damián Betular, se ha convertido en el personaje más apreciado del certamen gastronómico de Telefé. Sus devoluciones cargadas de humor ácido y el juego de miradas que entabla con la cámara para volver cómplice de sus gestos al espectador marcan la diferencia con sus colegas. Y el público lo hace notar en las redes sociales.

Invitado al programa radial de Franco Torchia, "No se puede vivir del amor", Betular no le esquivó a ningún tema, y cuando le preguntaron "¿cómo fue el momento en el que habló de su orientación sexual con tus padres?", respondió con naturalidad: "Mis papás me apoyan en todas mis decisiones. Yo creo que hay veces en las que hay cosas que tenés que hablar y hay otras que son obvias. En mi casa se dio todo con mucha naturalidad y eso se lo deseo a todos y que todos tengan padres como los míos, porque aún con sus defectos me dejaron ser y soy muy feliz".

Y agregó: "Mi papá siempre estuvo muy presente, lo que pasa es que él trabajaba mucho más, cuando yo llegaba a casa estaba mamá, y en mi caso era más pegado a ella. Pero siempre estuvieron muy presentes y lo están".

Damián contó que solo usa Instagram y que el 65% de sus seguidores son mujeres.