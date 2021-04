Horacio Cabak habló tras el escándalo de su separación por supuestas infidelidades

27/04/2021 - 10:08 Pura Vida

Tras haber superado el coronavirus, el periodista Horacio Cabak se reincorporó a su lugar en "Polémica en el Bar", justo horas después de que estalle un escándalo con acusaciones de infidelidades que su esposa, Verónica Soldato dio a conocer con mensajes a Ángel de Brito, a quien le dijo que abandonaba la casa familiar.

Al aparecer en el programa, el conductor Mariano Iúdica le consultó sobre el tema y aunque en un primer momento quiso evadir el tema, no pudo dejar de dar su versión de los hechos.

“No puedo decir absolutamente nada sobre lo que pasó y las cosas que trascendieron... ¿Cómo decirlo? Yo vengo de una internación donde mi familia sufrió mucho. Y lamento profundamente estas cosas que le estén haciendo muy mal, tanto a mi mujer como a mis hijos. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. Así que no pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado y a lo que pasó hoy a la mañana”, reveló.

Luego, centró su mensaje en la recuperación de su cuadro de coronavirus: “Lo primero que quiero decir es gracias. No puedo dejar de agradecerle a toda la clínica. Yo recién tuve noción de la gravedad de lo que tuve cuando salí. Nunca tuve miedo, nunca sentí ningún tipo de dolor”, comenzó diciendo sobre su estadía en el sanatorio.

Cabak contó que descubrió que se había contagiado coronavirus cuando llegó a su casa y empezó a experimentar todos los síntomas de una gripe fuerte. “Empecé a sentir mucho dolor físico y chuchos de frío. Por precaución, me aislé de mi familia. Al día siguiente me fui a hisopar, me dio positivo y avisé a la gente que tenía que avisar. Así una semana, con una fiebre que no bajaba de 37,5″, reveló.

“No sé si habrá pasado una hora, hasta que el médico vio la neumonía. Yo fui en short, ni siquiera había llevado la billetera. Ellos se encargaron de toda la internación en el Zabala”, explicó el ex modelo. Y dijo que, aunque nadie podía ir a visitarlo, en todo momento estuvo conectado a través de su teléfono celular.

“En la clínica me pusieron la bigotera pero no tuve ni cerca la sensación de tener poco aire. Nunca pensé algo malo. Imaginaba el momento en que se abría la puerta y yo me iba. Me mentalicé en eso”, resumió.