Una argentina hace público un aspecto íntimo de Luis Miguel

Hace una década, Macarena Achaga, la modelo, influencer y actriz abandonó la Argentina en busca de nuevas oportunidades. Si bien su participación en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel que emite Netflix, no es el primer trabajo tras su partida, sí es el de mayor trascen‑ dencia, el que coloca su talento en la consideración del público mundial, por el peso que tiene esta ficción ba‑ sada en la vida del astro mexicano.

Después de audicionar desde no‑ viembre de 2019, la productora le confirmó a Macarena recién en fe‑ brero de 2020 que había sido elegida para encarnar a Michelle, la hija que Luis Miguel tuvo con la cantante y ac‑ triz Stephanie Salas, y con quien mantuvo una intermitente relación de padre e hija.

“Yo vi a Michelle a través de mis lentes y la dibujé con Diego (Bonetta, actor que interpreta a Luis Miguel) en el set. La compuse con mis vivencias, con mi Macarena adolescente”, reveló la actriz argentina en una entrevista que Netflix acercó a los medios, y en la que señala que la joven a la que le da vida tiene 18 años de edad, por lo que para contar esta historia de una forma lo más natural posible se inspi‑ ró en sus propias vivencias de la ado‑ lescencia y en lo que supone que vivió Michelle.

“En mi caso, la aparición de Mi‑ chelle es como debe ser la aparición de una hija después de tanto tiempo en la vida de cualquier padre: una lo‑ cura. Y Michelle viene a mostrarle al‑ go sumamente humano y real, genui‑ no. Me gusta pensar que ella va a to‑ car fibras que nadie pudo tocar antes”, señaló Macarena sobre su personaje y agregó: “Michelle es una niña fresca, divertida”.

Sin perder nunca de vista nunca que es una ficción, pese a estar ba‑ sada en la vida de un personaje que aún vive, Macarena también aclaró durante una charla con La Nación que tuve un acercamiento con Michelle, “pero, en definitiva, mi interpretación no deja de ser una versión. Si bien está basada en alguien que conoce‑ mos, yo voy a contar una parte de la historia que no se conoce, que la gen‑ te no vio y que no fue pública, lo cual me permitió ser creativa y mostrarla a través de mis lentes. Por supuesto que el hecho de tenerla a ella como referencia hace que yo tenga un ca‑ mino muy claro de a dónde quiero lle‑ gar, pero decidí impregnarle un poco de mis experiencias personales de vi‑ da porque creo que tenemos muchas cosas en común. Tengo mucho res‑ peto por lo que ella es y hace, tiene mucha presencia. Nos conocemos y nos valoramos bastante. Creo que lo hice con respeto y dedicación”, señaló.

Y sobre los puntos en común que tienen ella y el personaje al que le po‑ ne en cuerpo en la biopic del “Rey Sol” contó: “Las dos somos modelos, in‑ fluencers y hemos pasado por situa‑ ciones o cosas que nos hicieron ser fuertes. Me interesaba que el público vea que ella tuvo las batallas que tu‑ vimos todos como adolescentes, por‑ que al final del día quién no tuvo un desacuerdo con su papá. Quizá pre‑ parar este papel requiere de todo un proceso como cambiar el look, el acento, el color de pelo, las costum‑ bres, la forma de hablar, todo. Es difí‑ cil porque tenés una referencia, pero también fue divertido poder observar a una persona, tomar cosas de ahí e integrarlas porque siento que hay co‑ sas de Michelle que son de Macarena”.

