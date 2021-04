“Tuyo”, el bolero de “Narcos”, según Cande y Paulo

28/04/2021 - 21:02 Pura Vida

“Tuyo”, bolero del cantautor brasileño Rodrigo Amarante, es el tema de “Narcos: México”, la narconovela que emite Netflix. Ahora, quienes hicieron una versión son Cande Buasso y Paulo Carrizo, un dúo nacido en San Juan que lo incluyó en “Cande y Paulo”, álbum que lanzarán el próximo 4 de junio a través de Decca Records.

La versión sensual que hicieron Cande y Paulo de “Tuyo” evoca una cena a la luz de las velas tanto como un viaje por carretera épico digno de la vasta extensión de Argentina. El baile lento de apertura entre la guitarra clásica y el contrabajo es trascendido por la voz suave pero oscura de Cande, que luego es transportada a algún lugar cálido por el piano de jazz latino de Paulo.

Cande y Paulo, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , hablaron de cómo reinventaron la historia creada por Amarante.

¿Cómo viven este momento con el lanzamiento del álbum y del single “Tuyo”?

PAULO: Estamos muy contentos. Es una experiencia nueva para nosotros. Ya estamos a casi un mes del lanzamiento del álbum y eso lleva muchísima intensidad en cuanto al trabajo. Es una experiencia que nos gusta mucho. Lo disfrutamos mucho.

¿Cuánto de identificación personal hay con “Tuyo”?

CANDE: Hace poco grabamos el video de “Tuyo” que tiene mucha relación, en lo conceptual, con la canción. Como tiene que ver con la serie de Narcos: México le quisimos dar un toque en relación con el desierto, que tiene que ver con el desierto de San Juan. Hablamos también un poco de la oscuridad que tiene.

PAULO: Es una canción que habla de algo que se puede aplicar a muchos lugares. Habla del deseo. Nos gustó la canción por su simpleza y porque sentíamos que podíamos relacionarla con otras cosas.

¿Cómo creen que se logra, tal como sucede con Rodrigo Amarante, que una canción contemporánea suene tan tradicional?

PAULO: Cuando haces la canción hay que tener en cuenta algunas cosas del lenguaje de raíz. En muchos géneros, el lenguaje de raíz, de lo popular, está presente. En el caso de “Tuyo”, nuestro enfoque fue ser lo más respetuosos posibles con su simplicidad. Se necesitaba muy poco para que esta canción funcionara.

¿Cuánto ha influido en ustedes la música de Luis Alberto Spinetta, Atahualpa Yupanqui, David Bowie, Leonard Cohen y Luis Amstrong?

PAULO: En todo. Es un poco lo que hemos crecido escuchando. Como argentino lo digo: uno se siente privilegiado de crecer en un lugar donde se te cruzan música de todos lados, desde rock hasta tango y chacarera y también jazz.

CANDE: Justo, este viernes, por el Día Mundial del Jazz, tenemos que hacer unos videos hablando de la discográfica de Decca. Estuvimos viendo las lista de álbumes de Decca y a todos los habíamos escuchado desde chicos.

Un debut soñado junto a Larry Klein, el reconocido productor ganador de varios premios Grammy

Su álbum debut, grabado y producido en Los Ánge‑ les junto con el ganador de varios premios Grammy Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), es una her‑ mosa colección de canciones reelaboradas que inclu‑ yen “I Fall In Love Too Easily”, “Summertime”, “Treaty”, “The Thrill Is Gone”, “Sugar Mountain”, “Tuyo” y por su‑ puesto, la canción que lo inició todo para el dúo, “Barro Tal Vez”. ¿Qué significó para ustedes firmar contrato con un sello discográfico y tener como productor a Larry Klein? Un sueño hecho realidad. Cuando nos llamaron de Decca fue a través de un mensaje de Instagram. Ahí nomás viajamos a Inglaterra para hacer un show para ellos. Firmamos el contrato, regresamos a San Juan y al mes nos dicen que podíamos trabajar con Larry Klein. Nosotros dos hemos escuchado muchos discos que ha producido Larry. Tras haber trabajado, primero, por Internet, después fuimos a Los Ángeles y nos invitó a su casa para almorzar. Nos encontramos con una persona fantástica, un ser humano muy afectivo. Un sueño hecho realidad. Hemos vivido grandes momentos y hoy nos sentimos felices por el camino recorrido y por lo que nos espera.

“Barro Tal Vez”, la canción que los proyectó y los unió





Cande y Paulo, el dúo argentino que llamó la aten‑ ción del mundo cuando la interpretación de “Barro Tal Vez”, un clásico del rock ar‑ gentino, que se volvió viral en YouTube y acumuló más de 12 millones de visitas, anunció su álbum debut. El álbum homónimo se lanzará el 4 de junio a través del icónico Decca Records.

Como muchas de las grandes aventuras amoro‑ sas, las escenas de esta inusual asociación se cosie‑ ron mucho antes de que la pareja se pusiera a trabajar en “Barro Tal Vez”.

Increíblemente, la pare‑ ja se conoció cuando ella tenía quince años, una niña inquietantemente creativa que le había dicho a su ma‑ dre a los cuatro que tenía toda la intención de ser fa‑ mosa. Paulo, un multiinstru‑ mentista y arreglista igual‑ mente en casa en música clásica y rock (su último ál‑ bum con The Paulo Carrizo Trío combina flamenco y jazz) le dio a Cande algunas lecciones de piano.