Tini unirá su voz a la de Belinda y Lola Índigo

29/04/2021 - 20:48 Pura Vida

Tras haber estrenado “Miénteme” junto a María Becerra, la cantante Tini Stoessel vuelve a ser noti‑ cia por otra gran colaboración. La argentina grabará un tema con Belinda y Lola Índigo, con quien ya com‑ partió la exitosa “High”.

Belinda es una de las figuras más populares del pop mexicano y fue jurado en varias oportunidades en La Voz México, al igual que Tini en la versión argentina y española. Si bien no la ex “Violetta” no ha dicho nada aún, los fans se expresaron en las redes sociales, según lo reflejó Pronto. “¿Cómo que Tini con Belinda? OMG, Dios amo fuerte”, “Estoy llorando. Yo amaba a Bel con mi alma cuando era niña”, “Amamos ese trío”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de las artistas.

Lo que sucede es que Belinda ya hizo un anuncio durante una entrevista con Glamour México. “Tengo un dueto con Lola Índigo y con Tini Stoessel que de hecho el videoclip también lo voy a grabar en este mes”, reveló y agregó: “Estoy súper contenta con este video y la canción es súper, súper divertida. No puedo dar más detalles porque Lola me mata, pero les va a encantar”.

Aunque solo Belinda se ha pronunciado públicamente sobre esta producción, las tres jóvenes van dando algunas pistas en Twitter que confirman que la nueva canción colaborativa ya es un hecho.