Ya se puede escuchar el "Aleteo" de Peleritti

01/05/2021 - 20:46 Pura Vida

De la mano del huayno "Aleteo", compuesto e interpretado por ella y lanzado en plataformas digitales, Carolina del Carmen Peleritti inició el adelanto de un EP de seis canciones que publicará a fines de este mes.

Con producción musical de Daniel Martín y ronroco y charango a cargo de Patricio Sullivan, grabación y mezcla por Panda Elliot y Coca Monte y masterización de Eduardo Bergallo, la canción es el primer gesto de un nuevo trabajo de la artista que se lanzó a la música popular en 2009 con el impulso de Jaime Torres.

"Fue un proceso que fui buscando intuitivamente, llegando a ciegas, deseando, eligiendo. El propio camino me fue llevando. Elegir la música como lenguaje fue muy certero, no hubo dudas. Haber incorporado recursos, conocer mi voz, sacarla hacia afuera, que se haga más valiente para hablar, para anunciar, para cantar; ese fue el aprendizaje, el conocimiento", señaló la actriz y modelo en una comunicación de prensa.

Tres años atrás y durante una entrevista con Télam, Peleritti dijo: "Cantar es una gran desnudez, por eso tardé tantos años en hacerlo. Siempre, lo que más quise, era cantar en vivo. Me encanta. Me gusta morder el polvo con lo que está sucediendo. Y todo este tránsito por diferentes espacios escénicos me trajo hasta el hoy, a poder elegir la música como forma de expresión".