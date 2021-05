ANGELINA JOLIE VOLVERÁ A LUCHAR CONTRA EL MAL

03/05/2021 - 22:01 Pura Vida

La reapertura de las salas de cine en el mundo entero ha provocado la reactivación de la industria audiovisual con el anuncio oficial de esperados estrenos como el

de la película “Eternals”, del Universo Marvel, protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan y Barry Keoghan, bajo la dirección de la oscarizada Chloé Zhao.

Aunque se terminó de rodar en febrero de 2020, la pandemia de coronavirus limitó el trabajo de postproducción por lo que el filme llegará recién a las salas el 5 de noviembre de 2021 y seguirá los sucesos de “Vengadores: Endgame”, con un nuevo elenco de superhéroes, “seres ancestrales que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años”, según lo señaló el sitio espinoff, y que, tras lo acontecido en “Endgame”, tendrán que salir de las sombras y enfrentarse a los Deviants.

La difusión de las primeras imágenes han generado gran expectativa entre los amantes del Universo Marvel, al punto que Angelina Jolie, en la piel de Thena se convir‑

tió en tendencia en las redes sociales. Pero el adelanto no solo muestra a la exMaléfica sino también a Richard Madden, Salma Hayek y Kit Harington.

Por lo que las fotografías permiten observar, se puede inferir que la espera valió la pena. Y así como Jolie será la aguerrida guerra Thena, Madden será Ikaria, un eterno todopoderoso considerado el líder en la sombra del grupo, mientras que Hayek será Ajak, líder espiritual del grupo. Solo Harintgon, en el papel de Dane Whitman, será un guerrero humano que está en posesión de una espada mística y que en los cómics se convierte en el superhéroe Caballero Negro.

Los “Eternals” son unos personajes creados por Jack Kirby en 1976 para Marvel, y su origen se remonta al inicio de la vida en la Tierra. Sus principales enemigos son los Deviants. Además, de “Eternals”, el Universo Marvel puso oficialmente fecha a otros estrenos para este año: “Viuda negra”, el 9 julio; “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, el 3 septiembre; y “Spider-Man: No Way Home”, el 22 de diciembre.

El 2022 será el turno para “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el 25 de marzo; “Thor: Love and Thunder”, 6 de mayo; “Black Panther: Wakanda Forever”, el 8 de julio; y “The Marvels”: 11 noviembre, entre otros títulos que llegarán en 2023.l