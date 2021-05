Actriz de Hollywood reveló el secreto para crecer profesionalmente: “Crean en ustedes mismas”

05/05/2021 - 21:32 Pura Vida

Vivica Fox se apodera este mes de la pantalla de Lifetime Movies con “The Wrong Colection”. El sábado 15 y domingo 16 estrenará “La entrenadora equivocada” y “El perfecto hombre equivocado”; y otros títulos.

¿Tienes algún consejo para todas las mujeres que tienen miedo de dar grandes pasos en Hollywood? Crean en ustedes mismas. Hay que hacer el trabajo. Pero asegúrense de comprender que si quieren entrar al negocio del espectáculo, al mundo del espectáculo, no tiene que ver solamente con la apariencia. Hay que tener talento. Encuentren aquello en lo que son buenas. ¿Son buenas en el drama, en la comedia, en el escenario? ¿En qué eres buena? Eso es importante. Y luego también siempre digo que tengan versatilidad, poder cantar, bailar, actuar, dirigir, porque nunca se sabe qué puede pasar. Además, asegúrense de ir a donde están pasando las cosas, donde están sucediendo las cosas. Por ejemplo, en EE.UU. sería en California, New York, en Atlanta, ir a aquellos lugares donde te puedan contratar, porque tener el deseo de hacer algo y el talento, pero no estar en la locación correcta, no vas a poder ser contratada por eso. Averigua donde están pasando las cosas.l